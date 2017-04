Alonso ya prueba el simulador de Honda para Indianápolis

Fernando Alonso ya prepara su próximo objetivo fuera de la disciplina de la Fórmula 1. El piloto asturiano ya ha probado el simulador de Indycar del que dispone Honda, para empezar a hacerse una idea de lo que supone conducir en un circuito óvalo.

A pesar de la utilidad de este simulador, Alonso no tendrá su primera prueba de fuego con un Indycar hasta después del GP de Sochi. El piloto de McLaren probará el coche por primera vez el próximo 3 de mayo. l test tendrá ñugar en Indianápolis y durará ocho horas (desde la nueve de la mañana hasta las cinco de tarde).

«Fernando pasa el día en el simulador Indycar de Honda, conociendo las diferentes tecnologías y la sensación de las carreras ovales», escribía la escudería McLaren en un Tweet junto a unas imágenes del piloto.

Fernando spends the day in Honda's IndyCar sim, getting to know the different tech and the feel of oval racing. pic.twitter.com/oDHxH8CrVa