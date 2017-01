Los Vilariño, una familia de éxito

Presume sobre todo de guipuzcoano, porque aunque es donostiarra, también se siente hondarribitarra. Andrés Vilariño (Donostia, 1951) encabeza una familia de gran éxito deportivo, a la que ha llevado por un camino de rectitud que les permite presumir de recopilar hasta trece títulos europeos, que muestran con orgullo. Seis pertenecen a los buenos resultados de su hijo Ander, dos a su hija Ángela y cinco son del propio Andrés, capaz de superar no pocas adversidades que encontró en el camino, en este mundo del automovilismo tan dependiente de patrocinadores.

Nos reciben en el domicilio de los aitas, en Nere Etxea de Hondarribia, donde además podemos saludar y darle el pésame por la reciente muerte de su madre al bilbaíno Efrén Vázquez, otro campeón, ganador de dos pruebas del Mundial de Moto 3, en Indianápolis y Malasia, y que se casó con Ángela, tras un bonito noviazgo como también nos recuerdan.

Al llegar a la casa fue la anfitriona Mari Carmen Facal, la madre del clan, quien nos recibe con su efusividad y la sonrisa de siempre, una mujer hecha a la medida para educar a una familia bien avenida de la que presume con motivo: «Todos tienen un tesón y una constancia que les permite llegar lejos en lo que se proponen, empezando por Andrés, que me ha vuelto un poco loca también. Siguiendo por Ander, todo inteligencia al volante, y Ángela, la niña de mis ojos, que ha superado las trabas de un deporte mayormente de hombres. Además, se ha unido a Efrén, que es un chico extraordinario... Soy una madre feliz», nos cuenta Mari Carmen.

Ander, alumno aventajado

Ander es, a sus 37 años, uno de nuestros deportistas con más trofeos conseguidos. Su padre, Andrés, le orientó mucho y bien en el camino del motor que conocía, pero insistió para que no abandonara sus estudios, por lo difícil que podía ser llegar lejos en este mundo del volante.

Ander ya lo ha comprobado en sus propias carnes: «El automovilismo tiene más de negocio que muchos deportes, porque si entras a valorar todo el coste económico que tiene para un piloto un equipo entero, desde que empiezas hasta llegar arriba, no hay ningún deporte equiparable», asegura.

LAS FRASESAndrés, el jefe de familia Aunque sea un veterano aún me siento con fuerzas para ir a correr allá donde me quieran"

Mari Carmen, la amatxo Todos tienen tal tesón y constancia que les permite llegar a donde se proponen"

Ander, el hijo mayor Con los consejos del aita siempre hemos sabido cuál era nuestro límite y hasta dónde podíamos aspirar"

Ángela, la hija En Europa nos respetan mucho, porque valoran el apellido Vilariño"

Efrén, el piloto de moto El Mundial ha podido terminar para mí: ya estoy mentalizado"

En alguna entrevista anterior Andrés pidió que la tercera generación de los Vilariño se enfocara hacia otro destino que no fuera el automovilismo, por todo lo que él ha vivido y lo que supone de esfuerzo supremo para una familia por tantas cosas, pero ese deseo del aitona está por ver si se cumple, porque Ander es directo al valorarlo: «Mi mujer, Irune, desde que llegó a mi vida entendió lo que supone ser piloto de carreras. Tengo su apoyo total y me acompaña a las carreras para sentirme aún más arropado. Los dos queremos que nuestros hijos hagan lo que les guste y, por supuesto, como ha hecho mi padre conmigo, estaremos muy cerca para abrirles los ojos sobre los caminos que quieran llevar en su vida. Sobre todo, que disfruten y si les gusta les animaremos a ello, pero a bote pronto yo diría que mejor que no. Yo he tenido la suerte de correr siempre patrocinado, incluso cuando me seleccionó Elf, luego en la SuperToyota Fórmula 3, o incluso en las World Series, con apoyos importantes que no supusieron para la familia la carga que a otros les ha podido pesar, pero eso no significa que siempre sea así. En este deporte no dependes solo de tu calidad, sino de muchas cosas que no son fáciles de controlar para abrirte caminos. Ser campeón de España no garantiza que vayas al mundial porque tienes que buscar el equipo y eso es muy costoso. Estamos a verlas venir en lo que se refiere a mis hijos Alexander y Naia, aunque ya te digo que al chaval le gusta mucho el balón de fútbol, más incluso que el kart que ya tiene».

Quise que Andrés nos comentara cómo fue la llegada de Ander al oficio que ahora tiene: «Ander me acompañó a todas las carreras con su madre. El primer kart para él se lo compramos al hombre con el que también se inició Fernando Alonso, Echevarria, que me lo llevó al Hotel La Gruta de Oviedo». Interviene Ander: «Recuerdo que la primera vez fue en un circuito muy pequeño, yo tenía tres años y medio y me tuvieron que parar, porque yo veía a los demás que abrían una rueda que daba paso a la gasolina para correr más y yo también lo hice y salí lanzado, hasta que un hombre me paró y me dijo que a ver qué había hecho para ir así... Fue el comienzo de esta carrera de la que no me arrepiento para nada porque, aunque ha habido momentos difíciles, tengo que agradecer lo que me da la vida».

Allá donde va, Ander siempre cumple entre los mejores: «Mis últimos años del automovilismo han sido, sin duda, los mejores, después de aquella temporada con la selección Elf, que era una salida hacia la Fórmula 1... O la posterior Fórmula 3. También gané carreras en las World Series en las que había pilotos de la Fórmula 1... Aunque para llegar a esa máxima fórmula hace falta superar mil historias políticas y económicas. Tras el siguiente impás fui dos veces campeón de Europa de montaña, pero repito que los últimos años me han traído los tres campeonatos Náscar y el europeo de resistencia...».

Gracias a la afición

Esta es una familia muy agradecida también. Ander resalta el total apoyo de sus aitas y Andrés interviene para recordar «lo fundamental que siempre ha sido para nosotros el constante apoyo de nuestra afición, que la sentimos muy dentro y eso nos anima a salir a tope en cada carrera».

Hablando de eso, parece que el padre no piensa parar: «Pues no. Aunque sea un veterano me siento animado a ir allá donde me llamen. Es mi vida y aún veo que cuando corro manejo bien la adrenalina que me genera y todavía consigo records».

Los consejos del aita

Ander habla con admiración de su aita: «Me ha dado muchos consejos para la competición. Siempre me ha dicho que hay que estar donde se puede estar. Hay un presupuesto para cada competición y hay gente que quema todas sus naves de golpe y luego no puede seguir. Nosotros siempre hemos tenido claro que íbamos a donde podíamos ir a ganar, midiendo bien los límites de nuestras posibilidades. El aita siempre me decía en las carreras que atacara a tope».

Aquí Andrés nos cuenta que «yo no le acompañaba nunca a las carreras y si alguna vez me acercaba, al empezar a correr me marchaba a rezar u otra cosa, porque sufría demasiado, lo mismo que Mari Carmen. Lo del sufrimiento era justificable, porque el deporte no es como una carrera que estudias y puedes seguir en un oficio de lo que has aprendido, aquí hay muchas connotaciones que alteran el desarrollo de las carreras, además de ese mundo de críticas y de comparaciones que siempre surgen... Tampoco quería que le influyeran las alusiones inevitables de ser mi hijo».

El éxito del hijo enorgullece al padre: «Más que impresionarme, su trayectoria me gusta, porque sabía que lo podía hacer. Ander me ha superado con creces y sus padres nos sentimos a la vez que orgullosos partícipes de esos éxitos. Además del apoyo digamos moral, cuando era necesario nos hemos volcado con sus proyectos. Claro que cuando estaba en la puerta de la Fórmula 1 nos pidieron para que entrara nueve millones de euros y otro equipo nos pidió dos millones y medio y eso no teníamos. Compaginó este mundo muy bien con notas excelentes en los estudios y de no haber sido piloto seguro que también hubiera tenido una profesión muy importante, no me cabe ninguna duda. Tiene un gran futuro se dedique a lo que se dedique».

Futuro interesante

Hablamos entonces de futuro. Ander toma la palabra: «Es verdad que llegué a la universidad con muy buenas calificaciones, pero no me arrepiento de estar donde estoy porque la competición me ha dado muchas cosas. Estoy en el equipo de resistencia muy contento, en condiciones inmejorables y seguramente seguiré ahí el año que viene también. Más allá no sé lo que pasará, aunque te aseguro que yo no voy a correr tantos años como mi aita. Yo he vivido cosas buenas y malas, tanto suyas como mías y de una forma muy intensa desde los dieciséis años que empecé a pilotar como para no saber el terreno que piso».

La familia tiene en el Karting de Olaberria una especie de refugio, como dice Andrés: «Estoy muy agradecido a mucha gente que nos ha ayudado, como los alcaldes de Donostia, a la Diputación y al Ayuntamiento de Olaberria que nos dio los permisos para hacer el circuito y al Gobierno Vasco también. El circuito no tiene ningún tipo de subvención y tenemos la satisfacción de haberlo hecho con nuestro esfuerzo».