A Ángela y a Efrén les llegó el amor en un circuito

Ángela no se queda atrás: «Ha sido un año muy bueno. Ahora vas viendo lo que has logrado y hace mucha ilusión. Ser mujer no me ha beneficiado en este deporte, pero me he abierto camino y en Europa sobre todo nos respetan mucho, porque el apellido Vilariño es muy valorado. Es cierto que por el hecho de ser mujer molesta un poco más que estés delante».

Efrén nos habla de su encuentro con la que hoy es su mujer: «Son situaciones de la vida. Íbamos a correr una carrera de coches y un día le pedí a Ángela consejos pasa mejorar y poco a poco vimos que compartíamos muchas cosas y se forjó el amor. Después de cuatro años de novios nos casamos». Ángela ratifica: «Claro que conocí a más pilotos, pero qué maravilla entenderte bien y encontrar una sintonía como la que tuvimos. Somos muy felices también con una hija preciosa, Aitana».

El estrés en los circuitos altera a los pilotos: «Suelo comentarle a Ángela que ahora que no corro duermo sin sobresaltos . Mi mejor recuerdo puede ser mi primer podio en un Mundial o el primer triunfo. Convencí a Ángela para que viniera a Malasia porque tenía la intuición de que iba a ser el día. Y gané. Fue muy bonito». Llega un año sin planes concretos para el matrimonio. Ángela aspira a seguir en el Europeo y Efrén está a la espera, aunque «mentalizado a que se haya acabado el Mundial para mí», pero lo que no cabe duda es que los dos rebosan felicidad.