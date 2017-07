Caballos Las yeguas abren el juego en el Casino Kursaal 'Poti' defiende el título obtenido en el premio Casino Kursaal del pasado año. / LUSA La preparatoria del premio María Cristina inicia el camino hacia la Semana Grande IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Domingo, 16 julio 2017, 11:22

El hipódromo da inicio esta tarde a las 17.30 horas al ciclo de preparatorias. Yeguas, fondistas, milleros y potros prepararán durante las próximas semanas las grandes citas del verano donostiarra. No estarán todos los que serán, pero estas previas servirán para llenar de notas y sensaciones las libretas de los aficionados. En este primer asalto el turno corresponde a las yeguas, que rumbo al María Cristina harán primero juego en el premio Casino Kursaal. Aunque la prueba se disputará en una distancia 200 metros más breve que la cita reina, el nivel de las participantes la convierte en una referencia de gran valor para el 12 de agosto.

Faltarán algunas de las posibles aspirantes al María Cristina como 'Most Empowered', 'Famara' o 'Fuenteesteis', pero sí estarán 'Poti', 'Rock Eyes' y 'Arrigunaga', que seguro partirán como referencias en la gran carrera de yeguas. Todos los respetos merece 'Rock Eyes', que de momento ostenta el trono donostiarra tras la exhibición del pasado curso. Entonces no encontró rival, pero esta vez la alazana de Arizkorreta no parece en un estado de forma tan excelso. No fue bueno su Teresa, aplastada por una 'Avenue Dargent' que le sacó a batacazos de la pista. Sin embargo, de vuelta a un circuito donde ha ofrecido la mejor versión que le hemos visto, merece toda nuestra consideración.

De todos modos, los factores parecen favorecer claramente a 'Poti', que además de verse beneficiada por el metraje partirá con ventaja en la báscula. Recibirá dos kilos de 'Rock Eyes' y en el estado de forma en el que se encuentra -según su entrenador mejor que nunca-, cuesta imaginar una carrera con la negrilla de Febana perdiendo. Cierto que solo pudo ser quinta en su última, pero terminó a un cuerpo de la ganadora. Su sensacional remate en una distancia demasiado breve tuvo aroma ganador. Las carreras se ganan en la pista, pero sus argumentos son difícilmente rebatibles.

El aliciente de los tres años

Las tres años también añadirán aliciente a la prueba. 'Arrigunaga' dio un buen susto a 'Alaraz' hace unas semanas, demostrando que su primavera no fue casual. Portará bastante menos peso que las viejas y si repite el valor de aquel día, tiene un sitio asegurado en el podio. Y probablemente no en el cajón más bajo.

Más interrogantes se abren a la hora de analizar a 'Eyes Designer'. No fueron buenas sus primeras tres carreras, pero viene de progresar por fin en Dax, sellando un segundo puesto por el que le han otorgado un valor 30,5 en Francia. Insuficiente para ganar aquí, pero tiene pinta de tener capacidades por encima de lo establecido. 'Misti d'Aspe', ganadora en su última donostiarra, también tiene progreso y seguro que no le faltan seguidores.

La tarde comenzará con un interesante duelo entre los de la generación precoz. Destacan por encima de sus compañeros de viaje 'Bella Canarias' y 'Norwin', que prometen ofrecer un mano a mano digno de los paladares más exigentes. La primera, con un origen de lo más prometedor, viene de estrenarse en Madrid con un muy buen segundo puesto. 'Norwin' debutó hace siete días en esta pista con un digno bronce y su progreso parece asegurado.

También para potros no ganadores, pero de tres años, está reservada la segunda del día. Ioannes Osorio no acostumbra a viajar en balde y la matricula de 'Oh Gloria' parece a todas luces ganadora. Ha tocado techo al enfrentarse con las mejores de la generación, pero en este lote de inexpertos no debería dejar escapar la oportunidad de estrenar su palmarés. 'Quincy' debe ser su principal rival. En la carrera debutará además la hermanísima de 'Noozhoh Canarias'. Según Sergio Vidal, 'La Perla' no se parece a sus excelentes hermanos en los entrenamientos, pero de esa familia cabe esperar lo mejor.