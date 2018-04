Xabier Orbegozo: «Este desafío tiene el sabor de las grandes apuestas de antaño»

Xabier Orbegozo, 'Arria V', disputará mañana en la plaza de toros de Tolosa (12 horas) ante Iker Vicente su decimoquinta apuesta. Lo hace con el poso que da la experiencia. Sus últimos duelos han sido mixtos y ahora vuelve a enfrentarse a un desafío solo de aizkora, pero conociendo mejor su cuerpo y de lo que es capaz.

- Esta es su decimoquinta apuesta. Ya es todo un veterano...

- Han pasado 24 años desde que disputé la primera. Ninguna se parece a la otra, ya que cambia el contrario, el trabajo, la meteorología... También hay que tener en cuenta en qué estado de forma se llega.

«Vicente está llamado a ser un campeón y eso hace aún más interesante este reto»

- ¿Cómo llega al duelo?

- Desde que cerramos la apuesta hace tres meses he aparcado los entrenamientos de atletismo y he cogido unos 4-5 kilos. Puedo decir que estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva. El trabajo que tenemos que realizar (20 troncos, doce kanaerdikos y ocho de 60 pulgadas) infunde respeto, pero llego haciendo buenos trabajos en casa. Mañana espero ofrecer el nivel de los entrenamientos.

- ¿Qué tiene esta apuesta que no tengan otras que ha disputado?

- Es especial por varios motivos. Vicente está llamado a ser un campeón y eso lo hace aún más interesante. Yo he hecho grandes marcas corriendo y cortando, también se puede decir que en trabajos de aizkora he hecho grandes trabajos, como contra Otaegi cortando en menos de 40 minutos 20 kanaerdikos. Vicente es el subcampeón, es su primera apuesta, es navarro y yo guipuzcoano y se reedita el histórico duelo territorial... Si sumamos todo eso estamos ante un duro e interesante desafío.

- Durante los últimos días ha comentado la importancia de haber adquirido experiencia...

- Los nervios y la tensión de los últimos días ayudan para que el rendimiento sea el máximo, pero ya tengo un poco de experiencia y el combate será espectacular. Con el tiempo he ganado mucho en experiencia. Conozco mi cuerpo mejor que nunca y eso me ayuda a la hora de realizar trabajos con la aizkora.

- Ha disputado apuestas ante los más grandes. ¿Hay un ambiente especial en este desafío respecto a otros?

- Sí, y se nota. Ha creado gran interés y eso es bonito, ya que para eso nos preparamos, para que la gente disfrute y esté interesada en nuestro deporte. Tiene un sabor añejo y el ambiente recuerda a desafíos de antaño. Me alegra mucho que el deporte rural, la aizkora en este caso, esté en boca de mucha gente, con la esperanza de que vuelvan tiempos pasados o al menos crezca la afición.

- Marzo y abril son meses de mucha variación en cuanto a temperaturas y meteorología. ¿Suele mirar mucho al cielo?

- Al día unas diez veces como mínimo, pero cambia también diez veces al día. Ahora parece que va a llover, luego que va a salir el sol, que un día van a subir las temperaturas e igual entra aire fresco, que hace viento sur... es una época muy cambiante. Estos primeros calores de marzo y abril no son buenos.

- ¿Ha tenido que realizar alguna apuesta con fuerte viento sur?

- Sí, y no es agradable. No me gusta ese viento caluroso, pero para mañana las predicciones no dan viento sur. Lo malo es que dos-tres días antes haga un día de mucho bochorno y hay que tener cuidado en esos días para no pasarse de forma. Ese día hay que tratar de hacer el menor esfuerzo posible para poder llegar al máximo el domingo.

- Hace unos años solía ser el joven de las apuestas y ahora ya es 'el viejo'. En esta ocasión incluso doblando en edad al contrario...

- Antes siempre era 'Arria el joven' y ya hace años que dejé de serlo. Ya tengo 40 años y muchos en las plazas. Cuando le jugué la apuesta a Mindegia yo tenía 23 años y él, 53. También disputé dos apuestas contra Olasagasti y Larretxea siendo bastante más joven que ellos, pero esta vez han cambiado las tornas. Aquella generación ya se fue y después hubo muchos años de vacío entre aquella generación y la mía. En la mitad estaba Nazabal y solo Azurmendi sigue activo. Pero por detrás viene una buena cuadrilla de jóvenes.

- Y Vicente ha logrado con 20 años cosas que a esa edad nadie había conseguido antes...

- No hemos conocido a nadie tan precoz. El aizkolari antes surgía del trabajo en el monte, en los bosques y en los caseríos. De forma natural surgían los talentos. Ahora en cambio el aizkolari se hace 'artificialmente', por decirlo de alguna forma. Hace falta dedicación y entrenamiento y eso tiene un costo grande. Con Iker Vicente su padre y su madre han trabajado mucho. Si le sumamos que él tiene una calidad enorme ha surgido un aizkolari muy bueno. A pesar de su corta edad está trabajado y formado bien físicamente y también en los cortes. Pero también hay que tener en cuenta que de un trabajo de 40 minutos a un trabajo de más de una hora, y en un desafío, la exigencia sube. Es como pasar del blanco al negro, incluso solo con las maderas.

- Hablando de maderas. ¿Qué tipo de maderas llevará a la plaza?

- Ese es otro encanto de la apuesta, no enseñar las cartas. Creo que ellos traerán buena madera y noble. La nuestra se verá el sábado cuando las pongamos en la plaza.

- El invierno no ha sido sencillo para sacar madera del monte.

- Así es. Ha sido duro, pero tengo que agradecer la ayuda que he tenido de Patxi Larretxea. Hubo días en los que no tenía madera, pero eso no ha sido impedimento para poder entrenar y llegar en forma a la apuesta.