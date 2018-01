Xabi Fernández cree que «queda mucha etapa y podremos estar de nuevo delante»

Las distintas opciones para subir por la costa Este de Australia dividieron la flota de la Volvo Ocean Race y el 'Mapfre' lleva más de un día siendo quinto o cuarto, a 30-45 millas del líder 'Dongfeng', pero sin perder la calma.

Xabi Fernández reconoce que «la decisión de navegar frente a la costa no nos ha dado sus frutos. No esperábamos perder mucho, pero las cosas no nos han salido en las últimas 24 horas. Una cosa es segura, y es que seguimos luchando cada ola y sabemos que tendremos la oportunidad de volver a estar delante en esta etapa. Queda mucho por delante».

El de Ibarra añade que «esperaremos pacientes a que llegue la compresión de la flota en los Doldrums y veremos cómo cambia la situación. A bordo todos estamos bien y dispuestos a apretar mucho, así que estoy seguro de que volveremos a estar delante en algún momento. Tener al 'Vestas' pegado es bueno, porque nos obliga a esforzarnos más».