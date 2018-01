Una vuelta al mundo a vista de pájaro Los reporteros que viajan en cada barco de la Volvo Ocean Race utilizan drones para conseguir imágenes espectaculares Innovación. Los drones de los OBRs están captando imágenes espectaculares de los barcos en la Volvo Ocean Race. / HUGO FONOLLÁ IÑIGO ARISTIZABAL Sábado, 13 enero 2018, 10:12

No importa que la regata esté en el Atlántico, Pacífico o Índico. Da igual que haga mucho viento o nada. Poco influye el calor o frío que tengan los participantes. Es posible vivir todas las situaciones que dan en la Volvo Ocean Race como si uno estuviera dentro de alguno de los siete barcos.

Desde la edición 2008-2009, cada equipo lleva a bordo un reportero cuya función es enviar a la base de Alicante información gráfica (vídeos y fotografías) y declaraciones de los participantes. Cada día a miles de ordenadores de todo el mundo llegan las peripecias de las siete tripulaciones, sus avances, averías, anécdotas, tiempos muertos... Colaboran como uno más en el avituallamiento, pero tienen prohibido ayudar en nada que tenga que ver con la navegación.

Antes los equipos elegían a su OBR (On Board Reporter, Reportero A Bordo) pero esta vez ha sido la organización quien ha llevado a cabo un proceso de selección al que se presentaron más de 10.000 personas de 126 países. Diez de ellas han sido elegidas para el llamado 'trabajo de periodismo más duro del mundo' y ya lo están sufriendo/disfrutando desde que en octubre arrancó la regata.

En principio la organización quería ir rotando a esos diez OBRs por todos los barcos, pero los equipos no estaban demasiado conformes con este plan. Por un lado está el factor confianza y la responsabilidad del patrón sobre todos los que van a su cargo. Y, por otro, la confidencialidad que tan importante es en este deporte. No vaya a ser que le cuentes a algún rival cuáles son mis secretos...

La revolución de los drones

Siendo ésta la cuarta edición en la que hay OBRs en los barcos, los aficionados a la vela ya están acostumbrados a ver casi todo lo que pasa en los barcos. Porque además hay cámaras grabando 24 horas de las que se puede recuperar alguna situación especial que no haya captado el OBR.

Pero en esta edición ha llegado la revolución de los drones. Aunque lo justo sería decir que fue en la anterior, porque entonces el OBR del 'Dongfeng' franco-chino hizo el primer ensayo exitoso, es ahora cuando han entrado de lleno los drones en los barcos y están llegando las imágenes más espectaculares, ya sea a altas velocidades, con travellings que parecen sacados de películas o incluso en los Doldrums. Aprovechando esas calmas se grabaron las imágenes de una ballena engulliendo todo lo que podía en un banco de peces. Solo faltaba la voz del gran David Attenborough.

De los más duchos con el dron es Ugo Fonollá, uno de los dos OBR que hasta la fecha ha tenido el 'Mapfre'. El mallorquín, el más joven de entre los diez reporteros con 25 años, lleva navegando desde pequeño, estuvo enganchado al juego virtual en las dos últimas ediciones y sus estudios de Ingeniería le sirvieron para inventar una caja estanca y estabilizadora para cámaras.

Hace unos días Fonollá estuvo a punto de cumplir una idea que le rondaba desde semanas atrás: «Quería volar un dron de noche, esperando captar imágenes preciosas. Para ello tenía claro que se tenían que dar las condiciones perfectas, siendo el principal factor la presencia de la luna llena».

Esa noche le tocó esperar a que bajara el viento y se despejaran las nubes y finalmente, con unos 18 nudos de viento y muy buena visibilidad, «me aventuré a intentar mi reto. Lo que esperaba captar era una imagen en blanco y negro con el perfil del barco y la luz de la luna reflejada en el agua».

Aun siendo consciente de que «la cámara que monta el dron no es la ideal para estas condiciones, confiaba en que la cosa mejorase cuando tuviese la luz de la luna a mi favor, pero no fue así. Solo podía saber la posición del dron, aunque no su orientación, con las luces intermitentes cada tres segundos y al final no pude conseguir las imágenes que quería». Habrá que esperar a la próxima luna llena para ver si triunfa el mallorquín.

Sigue el desorden

Y mientras los OBRs se empeñan en enviar las mejores fotos, vídeos y fotografías, las tripulaciones siguen peleando en una zona inestable con los últimos coletazos de los Doldrums. Hay cierto desorden en las trayectorias y en las posiciones, que no se aclarará hasta pasados un par de días. El 'Mapfre' era ayer sexto, a 69 millas del sorprendente líder, 'Scallywag'.