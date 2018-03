Balonmano Víver: «No hay un escenario mejor que Donostia para jugar contra Alemania» Carlos Víver, en el entrenamiento en Donostia / EFE Las Guerreras se miden a Alemania tras la derrota sufrida en Stuttgart la pasada semana EFE Viernes, 23 marzo 2018, 14:39

El entrenador de la selección española de balonmano femenino, Carlos Víver, ha asegurado este viernes que no cree "que haya un escenario mejor que Donostia para jugar el partido de vuelta" ante Alemania, tras la derrota encajada por las Guerreras ante las teutonas (33-24) el pasado viernes en Stuttgart.

"Las sensaciones que tengo es de que se pueden hacer aquí cosas muy grandes porque es una pista súper agradecida, con el público al lado y creo que jugar aquí nos va a dar un plus", ha asegurado Víver en declaraciones a los periodistas, en la víspera de este encuentro de la fase de clasificación para el Europeo de Francia. El técnico español ha recordado que en San Sebastián, "se ha generado mucha expectación sobre el partido" y "las entradas están vendidas".

"Es justo lo que necesitamos, no creo que haya un escenario mejor para jugar el partido de vuelta que San Sebastián. Todo lo demás lo tenemos que poner nosotros", ha insistido Víver.

El entrenador ha recordado que su equipo se encuentra "justo en el ecuador" de la fase clasificatoria por lo que "aún queda mucha tela por cortar" y ha precisado que, en este contexto, la derrota del pasado miércoles ante Alemania "no fue buena" y llegó "probablemente" en el "peor partido" de los que ha dirigido como seleccionador. No obstante, ha explicado que sufrir una derrota es "normal" y "es muy probable que en una etapa más larga" se produzcan "más partidos de estas características", aunque sea de su agrado.

«Poder de mejora»

Tras asegurar que sus jugadoras tienen "mucho poder de mejora", el entrenador ha reconocido que, aunque las Guerreras sí conocían "mucho individualmente" a las jugadoras alemanas, también "había mucho desconocimiento" del rival "en cuanto a su trabajo colectivo".

"Creo que nos desarbolaron en algún tipo de situación y que los ajustes no salieron bien. Me da la sensación de que, en nuestro pabellón, con la motivación que tenemos, sabiendo lo importante que es y las ganas que tiene el grupo, además de un conocimiento del trabajo colectivo -de las alemanas- que antes no teníamos, hay cosas que podremos cambiar", ha insistido.

"Seguro que vamos a darle la vuelta a la dura imagen del otro día", ha agregado Víver, quien ha insistido en la necesidad de mejorar la defensa de su equipo pero también de evitar el "atasco tremendo" del pasado miércoles en ataque, donde se cometieron "errores infantiles" que el conjunto germano "hizo pagar muy caro" a las españolas "con subidas en contraataque". Para contrarrestar esto, el seleccionador ha abogado por obligar a Alemania a "pasar por todas las fases del juego" y que también tengan que "atacar en ataque estático".

Maitane Etxeberria atiende a los medios tras el entrenamiento / EFE

«Saldremos a comernos a Alemania»

La jugadora local, Maitane Etxeberria, extremo derecho del Super Amara Bera Bera de San Sebastián, ha señalado que el anterior partido ante Alemania "no fue bueno", por lo que la selección saldrá mañana "a comerse" al rival para lograr la victoria.

Por su parte, la jugadora de la primera línea española Nerea Pena ha explicado a los periodistas que, más que la derrota del pasado miércoles, le afectó "el rendimiento" que dio el equipo, que tuvo la sensación de que "en veinte minutos se fue el partido". Una situación que Pena espera cambiar este sábado, "en el partido de vuelta" gracias a la información del rival de la antes no se disponía y, sobre todo, "jugando en casa".

La jugadora navarra se ha felicitado también por disputar el partido en el norte de España, donde "siempre ha habido una cultura de balonmano súper buena".