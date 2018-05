Caballos La vinculación guipuzcoana del gran campeón El veterinario donostiarra Eduardo Martínez, con Tiger Roll tras vencer el caballo la última edición del Grand National el pasado 14 de abril. Veterinario oficial del hipódromo de Donostia entre 1992 y 1993, lleva 22 años en Irlanda cuidando, entre otros, de varios caballos de los dueños de Ryanair | El donostiarra Eduardo Martínez es el veterinario de 'Tiger Roll', ganador del Grand National IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Martes, 1 mayo 2018, 08:32

Los irlandeses no caben de orgullo después de arrebatar a sus vecinos ingleses el Grand National de Liverpool. El baño de gloria en Aintree del pasado día 14 dio paso a la fiesta que se celebró en un pequeño pueblo llamado Summerhill, en el condado de Meath. Es la húmeda y verde Irlanda, en la que no se entiende la vida sin caballos y una Guiness en la mano. El ganador del National, 'Tiger Roll', fue paseado por todo el pueblo para regocijo de mayores y pequeños, orgullosos de su particular 'War Horse'. Y en mitad de la algarabía, el orgullo de un guipuzcoano.

Eduardo Martínez (San Sebastián, 1966) se enamoró de los caballos siendo niño, cuando su aita le llevaba cada domingo de verano al hipódromo de Donostia. Tras estudiar en los Marianistas y Veterinaria en Zaragoza, consiguió que su pasión y su vocación se encontraran, convirtiéndose en el veterinario oficial del hipódromo de San Sebastián en los años 1992 y 1993. Al concluir la segunda temporada, hizo las maletas y voló hasta Newmarket, el principal centro de entrenamiento de Inglaterra. Pasó allí otras dos temporadas, pero no era lo que esperaba. No encontró las oportunidades ni la felicidad que imaginó. Sin embargo, allí conoció a un colega irlandés que le invitó a iniciar una nueva aventura en Ratoah, Irlanda. Era 1996. Hasta hoy.

Nació En San Sebastián, el 23 de enero de 1966.

22 años de trayectoria profesional dan para mucho, pero no cabe duda de que en su camino la figura de Gordon Elliot ha sido fundamental. El preparador de 'Tiger Roll' ganó su primer Grand National en 2007, cuando nadie le conocía. Casualidad, decían. Pero el tiempo ha demostrado que estamos ante un mago en la preparación de caballos de obstáculos. Fue un exitoso jinete amateur que decidió colgar la fusta siendo muy joven. Con 29 años y solo uno de trayectoria como entrenador, encontró la gloria máxima en Aintree con 'Silver Birch,' convirtiéndose en el preparador más joven en ganar la prueba. Empezó de la nada y ha acabado con unas instalaciones insuperables. Dos pistas de galope, terrenos de doma, una piscina equina y spa natural... un balneario ideal para construir campeones. De la cabaña actual de Elliot, unos 100 caballos pertenecen a los hermanos O'Leary, propietarios de Ryanair y dueños de 'Tiger Roll'.

Eduardo trabaja en el Hospital Equino de Ratoah y tiene asignado el condado de Meath como zona de trabajo. Este donostiarra de 52 años visita la yeguada de Gordon Elliot a diario y conoce perfectamente al ganador del Grand National. «Lo vi nacer hace 8 años. Te puedes imaginar lo que siento al ver en lo que se ha convertido». A la hora de hablarnos de él, reconoce que su caso es del todo inusual. «Es un caballo con origen para carreras de liso, muy pequeño, con un físico que no parece el ideal para realizar grandes saltos. Resulta increíble que fuera capaz de saltar los obstáculos del National» declara. Después el éxito en Liverpool, su primera labor fue testar el estado de salud del animal, que no puede ser más satisfactorio.

Tras la enorme polvareda que se ha levantado debido a la victoria de 'Tiger Roll' en el Grand National, la tranquilidad vuelve a reinar en el condado de Meath. Llueve y huele a tierra húmeda. La hierba de primavera luce verde y brillante. Las colinas se llenan de potrillos y el trabajo se le multiplica a Eduardo, que apenas encuentra descanso entre tanto alumbramiento.

Pero no le importa, porque disfruta de una vida dedicada a una pasión que engendró en su Donostia natal. Desde el barrio de Gros hasta Ratoah. A pesar de la distancia, en sus ratos libres no se olvida de otra de sus pasiones, la Real, de la que ve todos los partidos por televisión. Tampoco olvida el hipódromo de su ciudad. Intenta visitar a menudo a su familia y todos los veranos se deja ver por Zubieta para volver a esas viejas tribunas en las que nació una pasión que ha sido la guía de su vida.

Aunque los cambios realizados en el recorrido y en algunos obstáculos han conseguido reducir el número de accidentes, todavía existen numerosas voces contrarias a la disputa del Grand National, una carrera de extrema dureza que pone al límite la fortaleza de los caballos. En este sentido, Eduardo Martínez alega que, como veterinario habituado a tratar a caballos de obstáculos, «no es habitual que se produzcan lesiones de gravedad». De hecho, señala que las carreras de 'hurdle' o vallas, al disputarse a una mayor velocidad, son mucho más propensas a causar lesiones que los grandes saltos de 'steeple', en los que el caballo se dosifica más. Además, estos equinos «son animales con la velocidad en su ADN, nacidos para correr y galopar. No hay más que ver cómo se comportan en el prado desde que nacen. Lo peor que podrías hacerles es tenerlos retenidos. Necesitan correr», sentencia.