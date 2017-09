Fútbol Americano Villanueva se disculpa por quedarse solo escuchando el himno Alejandro Villanueva, escuchando el himno de EE UU. / Joe Robbins (Afp) «Hice que mis compañeros quedasen mal, y eso es mi culpa», señala el tackle de los Steelers, de padres españoles COLPISA MADRID Martes, 26 septiembre 2017, 18:01

Alejandro Villanueva, tackle izquierdo de los Pittsburgh Steelers de padres españoles, se ha disculpado por ser el único miembro de la franquicia de Pensilvania que se desmarcó de la decisión adoptada por el equipo de permanecer alejados de los focos mientras sonaba en himno de Estados Unidos en el Soldier Field de Chicago para no echar más leña al fuego de la polémica desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con sus críticas a los jugadores que hincan la rodilla durante la interpretación de dicho himno como forma de protesta por la brutalidad policial contra los ciudadanos negros.

Más información Alejandro Villanueva, el español que da oxígeno a Trump en la NFL

Villanueva, cuya camiseta con el número 78 se ha convertido en una de las más vendidas por un gesto que le ha convertido en referente, aun a su pesar, de los seguidores de Donald Trump, ha asumido la culpa de lo ocurrido. "Tras la reunión del equipo y en base a mis únicas circunstancias de que serví en la Armada y que gran parte de mi vida he vivido como militar, pedí a Ben (Roethlisberger, 'quarterback' de los Steelers) si había una forma de que pudiese ver la ceremonia del himno nacional desde el túnel y él estuvo de acuerdo", manifestó el exranger del Ejército, que realizó varias misiones en Afganistán.

Apuntó Villanueva que tras salir y ver la bandera de EE UU, se giró para pedir a sus compañeros que no le dejasen "solo", algo que no ocurrió por la decisión previamente adoptada por el equipo. A su entender, habría sido una "decisión extremadamente mala" regresar al túnel de vestuarios. Asume, en cualquier caso, su error al haber propiciado la creencia de que el resto de miembros de los Steelers no le apoyaban. "Eso es totalmente incorrecto y es justamente lo contrario. En realidad todo el equipo habría estado allí conmigo, incluso los que querían poner una rodilla en el suelo", aseguró.

Respeto para quienes se arrodillan

"A causa de esto, hice que el entrenador (Mike) Tomlin quedase mal, y eso es mi culpa solamente. Hice que mis compañeros quedasen mal, y eso es mi culpa. Y he hecho que los Steelers también queden mal y eso es mi culpa. Cometí un error sin querer, hablé con mis compañeros y afortunadamente lo entendieron", ha resaltado.

Por último, Villanueva ha aclarado que en que respeta a los jugadores que se arrodillan mientras suena el himno de EE UU. "No están diciendo nada negativo sobre los militares ni de nuestra bandera. Están manifestándose por las injusticias en Estados Unidos", ha indicado. Y no ha querido pronunciarse sobre las palabras de Trump, quien ha llegado a tachar de "hijos de puta" a los deportistas por su actitud y que este mismo martes ha vuelto a reclamar que la NFL establezca una norma que prohíba el arrodillarse durante la interpretación del himno nacional. "No tengo nada que decir sobre el comandante en jefe y sus decisiones. Seguía órdenes cuando era militar y ahora no soy lo suficientemente responsable para hacer un comentario sobre el presidente. Respeto a los que quieren hablar sobre el presidente", ha remachado.