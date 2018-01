Victoria del Bidasoa-Irun en el amistoso contra el Billere francés

El Bidasoa-Irun se impuso ayer en el polideportivo Hondartza de Hondarribia 33-24 al Billere francés, que entrena Aitor Etxaburu. Con los de amarillo no jugaron el lesionado Kauldi Odriozola ni Rodrigo Salinas, que sigue en Chile con problemas burocráticos.Hasta el descanso el encuentro se mantuvo igualado, 14-13 al término de la primera mitad, pero en la segunda parte los de Irun no encontraron rival.En la previa del encuentro se realizó un emotivo homenaje en memoria de Unai Sagarzazu, ex jugador de ambos equipos.