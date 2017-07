Surf Dos vascos contra «la bestia de Mullaghmore», la ola gigante de Irlanda Natxo González, durante su duelo con la ola de Mulllaghmore / Red Bull Natxo González e Indar Unanue se enfrentaron a températuras gélidas en el Atlántico norte para poder surfear una de las olas world class más temibles ÁLVARO VICENTE Jueves, 27 julio 2017, 19:04

El vizcaíno Natxo González y el zarauztarra Indar Unanue acaban de regresar de surfear en Irlanda, en Mullaghmore, una de las referencias en olas gigantes del planeta. Conocida por ser la versión gélida de la Teahupoo tahitiana, sólo unos pocos son los que pueden presumir de haber surfeado 'Mully'. Hace cuatro años, según cuentan, ya habían

Hace cuatro años ya habían establecido toma de contacto con Irlanda “establecido una primera toma de contacta. "Cogimos muy buenas olas. No fue un swell increíble, pero pudimos ver los lugares donde estaban las olas y las direcciones de mar y viento que necesitaban para cuando se diese la ocasión, no fallar”. Ahora han cazado a la bestia junto a Jon Aspuru (cámara) y Pacotwo (fotógrafo) para enfrentarse durante cinco días sin tregua a aguas de 7ºC y un cortante viento de 1ºC. Mullaghmore rompe sobre una plataforma de piedra. Con el cambio de profundidad y con el Océano Atlántico entrando de lleno, se produce un tubo gigante y muy agresivo. "Es la ola más heavy que he visto nunca. Creo que llegaron a venir series de hasta ocho metros de altura”, advierte Natxo.

Cinco días de adrenalina pura en los que se enfrentaron a bajadas in extremis, sus mayores caídas y remadas fatigantes, ya que normalmente esa ola se coge gracias a la ayuda de una moto de agua. Un buen trabajo en equipo que sólo fue posible con el apoyo de los tamañeros locales entre los que se encontraban Patrick Wilson, Tom Lowe y Conor Maguire junto con el surfer internacional William Skudin, , que les dieron consejos tras su experiencia, ayudaron con la estructura de las motos de agua y contaban con un equipo de primeros auxilios con todo el instrumental completo.