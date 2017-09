Hockey sobre hielo «Vamos a por el doblete» Optimista. Tito Marcelino, entrenador del Txui Urdin. / MIKEL FRIALE El entrenador del Txuri Urdin, Tito Marcelino, ambicioso ante la temporada que comienza IÑAKI IZQUIERDO Viernes, 15 septiembre 2017, 17:46

Comienza la Liga de hockey sobre hielo pero al Txuri Urdin le toca esperar ya que su rival en la primera jornada, el Boadilla, no puede viajar a Donostia por los problemas que atraviesa. El aplazamiento no afecta demasiado al equipo donostiarra, que aprovechará para presentarse ante su afición y seguir afinando la puesta a punto de cara al debut la próxima semana en Majadahonda, un partido bastante más serio que el del Boadilla.

El entrenador del Txuri, Tito Marcelino, no oculta su ambición: «Vamos a por el doblete. Hace dos años ganamos la Copa, el pasado la Liga y este queremos las dos. Trabajamos para eso».

Mantiene el bloque y ha realizado dos fichajes, el checo Pavel Mrna y Vladimir Lantos, y recupera al defensa Michal Klepac. «Nos falta tono físico, pero la impresión que tengo es que ofensivamente el equipo va a ser más fuerte, pero en defensa vamos a estar más justos que el año pasado. Cambiaremos un poco la forma de jugar. Mantenemos al portero, Ander Alcaine, y eso es una baza fundamental».

Sobre los dos extranjeros nuevos, un aspecto clave en esta Liga, afirma que «el delantero, Lantos, ha causado buena impresión, es bueno, pero hay que verle en competición, como a todos. Mrna es un defensa con perfil ofensivo y habrá que ajustar la forma de juego. Sobre Klepac, viene de una lesión de rodilla y si está bien seguirá, pero si se resiente podríamos hacer un cambio. Hasta diciembre se puede hacer».

Los rivales serán los de siempre. «El Jaca ha cambiado a los canadienses y habrá que verles, pero serán buenos porque la liga de la que llegan tiene nivel. El Barcelona tiene tres suecos, entre ellos Marcus Walmark, que el año pasado estuvo con nosotros. Son los dos rivales más fuertes».

Liga a cuatro vueltas

La desaparición del Logroño deja la Liga con seis equipos y el sistema de competición cambia ligeramente. Se disputarán cuatro vueltas de fase regular y los cuatro primeros clasificados disputarán el play-off. Este año no se arrastran resultados y los cuatro equipos jugarán en igualdad de condiciones. La única ventaja de una mejor clasificación será el factor cancha en los cruces, primero contra cuarto y segundo contra tercero, con el tercer partido en casa del mejor clasificado.

El Txuri ha conseguido incorporar a otro patrocinador a su equipación. Se trata de Cassa Grupo, que ya colaboraba con el equipo pero ha dado un paso más y salta al pantalón de los jugadores. Se une a Toldos Elosegui y Rentals Collection, que lucirán en las camisetas.

«Estamos contentos y nos van a ayudar mucho», destaca Marcelino, que cree que la buena marcha del primer equipo y los títulos han tenido un efecto llamada y «ahora tenemos una muy buena cantera de chavales en el club».

Esta captación de patrocinadores no significa, ni mucho menos, que se hayan acabado las apreturas económicas. «Lo nuestro sigue siendo el autobús y el bocadillo después del partido. No nos quedamos a dormir en ningún sitio. A ver si podemos conseguir sticks para los jugadores, que hasta ahora se los siguen pagando. Si podemos ir a Europa es porque la Diputación y el Ayuntamiento de Donostia nos van a echar un cable. Si no, igual no podríamos ir».

Este año también se dará un impulso al equipo femenino, para que pueda meterse en la dinámica de la liga y competir mejor.