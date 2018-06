«De mis vacaciones, cinco días son para mí y el resto para viajar a los partidos» Las cuatro deportistas asumen sus dificultades para poder compaginar su vida laboral con la competición de alto nivel ÓSCAR ORTIZ DE GUINEA Sábado, 9 junio 2018, 08:02

Pese a las penurias que más o menos comparten en la trastienda del deporte de primer nivel, Uxue Ezkurdia, Rebeca Carrera, Oihane Otaegi e Itxaso Sánchez se saben en la cresta de una ola que algún día romperá. A partir de ese instante deberán seguir lanzando el balón, bateando la pelota, limpiando el hielo y empuñando el stick con el mismo esfuerzo pero más diluidas entre la espuma de una mar de la que habrá emergido algún rival. Es el momento que viven las jugadoras de la Real de fútbol, las del IDK de baloncesto... Pero también los hombres del Ampo Ordizia o el Hernani de rugby, los del Txuri de hockey hielo, los mismos del Atlético de San Sebastián de hockey hierba, por citar solo algunos de los clubes en la máxima categoría.

Los juegos malabares para cuadrar calendarios laborales, los sacrificios personales y familiares para no fallar al entrenamiento con el resto del grupo, los fines de semana de autobús, partido, bocadillo, autobús, cama y despertador para ir a trabajar no distinguen de sexo, salvo alguna excepción cuyo mayor exponente es evidentemente el fútbol de primer nivel.

«Para viajar, cambio el turno de trabajo con otras compañeras, que a veces dan seis horas de clase»

Entre las cuatro protagonistas de este reportaje, quien más se puede considerar deportista profesional es la más joven, Uxue Ezkurdia. «En nuestra plantilla estamos tres que trabajamos. El resto sí se dedica al balonmano en exclusiva». La egiatarra ha optado por seguir trabajando en el comercio de moda Indi & Cool. De sonrisa generosa, aún esboza una mayor al pensar que se acercan sus vacaciones anuales: cinco días. «El resto los guardo para poder viajar con el equipo a los partidos», aclara.

Itxaso Sánchez tiene la fortuna de que trabaja en la firma de ciberseguridad S21sec, a la que por ser patrocinador del equipo realista se le supone al menos una empatía. Raquel Carrera trabaja en la Federación Guipuzcoana dentro del área del deporte escolar, por lo que «mis vacaciones coinciden con las escolares». Lo agradece especialmente a la hora de disputar competición europea, «en agosto, cuando se supone que los equipos tienen menos problemas para viajar».

Los equipos de hockey de Real y Atlético SS hacen coincidir sus partidos para poder compartir viaje

También tiene el verano libre Oihane Otaegi, que da clases en la facultad de Magisterio de la UPV-EHU. «En verano me viene bien para ir al Campeonato de Europa», aunque sus filigranas llegan después. «Las jornadas de curling son viernes, sábado y domingo, lo que a veces nos obliga a viajar los jueves. Me arreglo pidiendo favores a otras compañeras, que cambian sus turnos y a veces deben dar seis horas de clase. Es de agradecerles, pero supongo que no siempre les hará mucha gracia». Tampoco le haría a ella aquella vez que debió dejar la competición en Jaca para volver a Donostia a dar una clase y regresar al siguiente partido.

Horas de autobús

Los viajes unen. En muchos equipos hay deportistas que repiten el mismo o misma acompañante de habitación. Para estimular la convivencia, Carrera sortea siempre las parejas para dormir. Según explican, por norma general y dependiendo los horarios, la Real y el Atlético SS suelen viajar de víspera a los partidos, para regresar a su conclusión. En el hockey, para ahorrar costos, ambos clubes suelen compartir desplazamiento, tras solicitar a sus ligas (mujeres y hombres) que sus partidos coincidieran en campos cercanos.

El Bera Bera tiende a ir en el día «salvo en desplazamientos lejanos como a Galicia o, lógicamente, Canarias», apunta Ezkurdia. «A Valencia, por ejemplo, salimos a las ocho de la mañana, paramos a comer, llegamos a las cinco, jugamos a las siete y volvemos a casa» tratando de conciliar el sueño para 'recortar' el viaje. «Y eso vosotras -interviene Carrera-, que sois el equipo más profesional de la liga».