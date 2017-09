Montaña Txikon lleva a Polonia la cinta de su invernal al Everest Le película del Everest invernal de Alex Txikon estará en el Ladek Mountain Festival de Polonia. / DV Un gran elenco de alpinistas y escaladores como el eibartarra Patxi Usobiaga asisten la semana que viene al Ladek Mountain Festival JUAN MANUEL SOTILLOS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 15 septiembre 2017, 12:07

La pequeña población polaca de Lądek-Zdrój albergará desde el próximo jueves 21 al domingo 24 de septiembre su festival de cine de montaña que celebra ya su 22 edición con las mejores películas hasta el momento, además de contar con la presencia de importantes alpinistas, escaladores y cineastas de renombre mundial.

Compartiendo paisaje con Alemania y la República Checa, la zona montañosa de los Sudetes del Este rodea a esta localidad polaca de cerca de siete mil habitantes que albergará un año más uno de los festivales de cine de montaña más importantes y prestigiosos de Polonia y que lleva el nombre del mítico y recordado gran alpinista polaco Andrzej Zawada. El nombre oficial del evento es Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady (www.festiwalgorski.pl).

Grandes alpinistas

Lądek-Zdrój recibirá la próxima semana a un importante elenco de alpinistas, escaladores, realizadores, cineastas, etc., de renombre internacional que colocarán el centro del mundo del cine de montaña en la pequeña localidad polaca. Nombres como Alex Honnold, Adam Ondra, Krzysztof Wielicki, Nicolás y Olivier Favresse, Voytek Kurtyka, Bernadette Mcdonald, John Porter, y otros muchos más estarán por los diferentes escenarios donde tendrá lugar esta 22 edición del Ladek Mountain Festival, participando en los diferentes actos y encuentros preparados por la organización porque además de cine habrá literatura de montaña, talleres y actividades deportivas para adultos y niños.

De todas las películas presentadas se proyectarán un total de 25 filmes, algunos de ellos ya premiados en otros importantes festivales del mundo. La conocida escritora canadiense Bernadette Mcdonald, autora de numerosos libros de montaña presentará en el marco del festival su nuevo título 'Art of Freedom: The Life and Climbs of Voytek Kurtyka', en el que narra la vida alpinística de este escalador polaco que igualmente estará en el festival acompañando a la numerosas veces premiada por sus libros, Bernadette, quien fuera igualmente directora del Banff Mountain Film Festival desde 1988 hasta 2006 y que además ejerció de Jurado Internacional en el Bilbao Mendi Film Festival.

Los talleres que se impartirán en diferentes escenarios irán desde medicina de montaña hasta cómo preparar salidas de montaña, pasando por carreras de montaña, y escalada deportiva con ponentes de la talla de Krzysztof Wielicki, Janusz Gołąb y Tomasz Kobielski, entre otros. Habrá un taller (Akademia Młodego Odkrywcy) especialmente para los más pequeños. Y paralelamente al festival esos días se realizará una carrera de montaña y alguna competición de escalada deportiva.

Todo ello dando un importante contenido para un gran festival que este año lleva hasta 60 grandes alpinistas invitados que contribuirán a los diferentes encuentros, presentando sus ponencias, uno de los puntos fuertes del Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, donde se hace partícipe a las gentes del pueblo que lo alberga y donde puede sentir la proximidad y cercanía de estos grandes alpinistas.

«Un desafío sobrehumano»

En el certamen estará igualmente el alpinista leomarra Alex Txikon, que junto al director de la película Aitor Barez de Madrid, presentarán 'Everest, un desafío sobrehumano' un film que narra la experiencia vivida por Alex en el pasado intento invernal al techo del mundo. El alpinista lemoarra, un asiduo a este festival de Polonia, se siente especialmente contento con el estreno de la película en aquella lejana ciudad: «Es un país con una tradición montañera absoluta y me hace especial ilusión que se presente allí la película, si bien es una decisión de las productoras». La película, además de la firma de su director Barez, lleva el peso de la coproducción entre A3Media, Avista y Onza, quienes finalmente han decidido que la primicia la tenga Polonia.

Alex Txikon estaría encantado de que igualmente se presentase en el próximo Bilbao Mendi Film Festival (del 8 al 17 de diciembre): «Es un tema que ya no depende de mí», señala a este periódico el propio Alex, al tiempo que añade: «yo me ocupo de subir al monte, las productoras deciden dónde y cuándo. ¡Por supuesto que quiero que esté en el Mendi!, estar en Bilbao es estar en casa...»

Por su parte, el campeón del mundo de escalada deportiva, Patxi Usobiaga de Eibar, también forma parte del exclusivo cartel del, dicen, mejor festival y más famoso de Polonia, cartel que comparte nada menos que, con el mencionado Alex, además de Adam Ondra, los Favresse, John Porter, Alex Honnold, Sean Villanueva, Marko Prezelj y el legendario Kurtyka.