Txapartegi se lleva la apuesta más igualada de la historia

El desafío entre Luis Txapartegi y Mieltxo Mindegia que disputaron ayer en el frontón Koteto Ezkurra de Doneztebe pasará a los anales de la historia del deporte rural como la apuesta más igualada que se ha jugado jamás. Txapartegi se llevó la victoria por un solo hachazo ante un Mindegia que veía como su rival le remontaba la apuesta en el último tronco. Los jueces otorgaron los mismos minutos y segundos a ambos aizkolaris, 42:50, pero las centésimas dictaminaron que el ganador era el de Aizarna por solo seis centésimas, 54 por 60.

En directo nadie tuvo dudas de que la victoria correspondió a Txapartegi. Realmente, la ventaja entre uno y otro fue algo mayor, es difícil cuantificarlo, pero el ojo humano lo vio de forma clara y es más correcto decir que se adelantó en el último hachazo que las seis centésimas oficiales. Lo que está claro es que ambos terminaron el trabajo en el mismo segundo y eso les lleva directamente a los libros de historia.

Y eso que el trabajo al que se tenían que enfrentar era exigente. Ambos tenían que cortar ocho kanaerdikos o troncos de 54 pulgadas, dos troncos de 60 pulgadas y dos oinbikos o troncos de 72 pulgadas. Antes de comenzar la apuesta se hablaba de que rondarían los 45-50 minutos, pero uno y otro sacaron a relucir un estado de forma envidiable y necesitaron bastante menos tiempo. En las apuestas siempre hay un vencedor y un perdedor, pero quizás en el día de ayer ese dicho se hizo más injusto que nunca. Ni Mindegia ni Txapartegi merecían la derrota tras el espectáculo ofrecido.

«No he cedido nunca, he seguido y he conseguido darle la vuelta a la apuesta para acabar ganando»