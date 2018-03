Hockey hielo Tito Marcelino: «Es el triunfo del deporte amateur, el de autobús, bocadillo y compromiso» Tito Marcelino, ayer con los trofeos de campeón de Copa y de Liga logrados esta temporada. / UNANUE Tito Marcelino, entrenador y mucho más del Txuri-Urdin, destaca la calidad y el sacrificio de los jugadores en esta temporada del doblete IÑAKI IZQUIERDO Martes, 27 marzo 2018, 08:28

¿Cómo se llega a un doblete Liga-Copa después de tanto tiempo? La historia de este Txuri-Urdin triunfante comienza hace cuatro años. «Me senté con los jugadores y les hablé de compromiso. Que si queríamos ser campeones en cuatro o cinco años había que estar a ello. Les hablé claro y ellos me hablaron claro, y eso ha sido muy importante este tiempo». Habla Tito Marcelino, entrenador y mucho más del equipo donostiarra.

El domingo el Txuri logró su segunda liga consecutiva (la 14ª de su palmarés) y el primer doblete en 18 años, que casi puede considerarse un triplete ya que ganó un partido ante profesionales en la segunda fase de competición europea, algo que ningún equipo de la liga había conseguido en toda la historia.

Y todo eso, por amor al arte. «Esto es el triunfo del deporte amateur, el de autobús, bocadillo y compromiso». Porque ahora llega la hora de los recibimientos, pero el éxito es fruto de la dedicación por el puro placer de jugar. «Siempre viajamos en autobús. Esta temporada no hemos dormido ni una noche en hotel. Si vamos con los juniors -relata Marcelino- desde las dos de la tarde, la hora a la que juegan ellos, hasta la diez de la noche estamos dando vueltas por ahí. Vamos a comer y echamos la siesta en el autobús. Jugamos a la noche, nos subimos al autocar y llegamos a Donostia a las siete de la mañana. Si no vienen los júnior, viajamos un poco más tarde y la espera a la hora del partido es más corta».

«Tenemos la suerte -añade- de viajar en un autobús con literas, y así por lo menos volvemos tumbados y medio dormidos. Al ser un deporte de contacto, los jugadores acaban los partidos molidos y así pueden regresar algo más tranquilos».

No se queja, porque el hockey es una pasión, pero las condiciones en las que su equipo compite y da títulos al deporte guipuzcoano son precarias. Por ejemplo, el Txuri tiene que pagar por el uso de la pista en cada entrenamiento y, por supuesto, en cada partido. «Nosotros entrenamos tres horas a la semana, pero además tenemos los equipos desde sub 10 a sub 17 y el femenino. Pagamos por todo».

Un dinero importante al año, con el agravante de que el Palacio del Hielo es propiedad de la Diputación. «Siempre nos transmiten que tienen un especial cariño por nosotros al ser su única instalación. Los dos últimos años se han volcado con nosotros -resalta Marcelino-, pero que un equipo que lleva 42 años ahí tenga que pagar por cada entrenamiento... Para el próximo convenio con la empresa que gestiona el Palacio del Hielo, a la que comprendo porque es su negocio y tiene que sacarle rentabilidad, nos gustaría que hubiera más flexibilidad en los horarios y en el cobro. Es un deporte minoritario, pero a fin de cuentas somos el equipo con más títulos en Gipuzkoa de todos los deportes. Dices Txuri y la gente nos conoce, somos un club representativo».

'Profesionales'

En el Txuri, como en tantos y tantos equipos guipuzcoanos de máximo nivel, la dedicación es profesional, no así todo lo demás. «De los 24 miembros de la plantilla cobran cuatro, los tres extranjeros y el portero Ander Alcaine, al que en realidad lo que se hace es pagarle un máster que está cursando y el piso. A cambio, entrena a los chavales. Es dentista y tiene su trabajo. A uno de los extranjeros le pagamos los gastos para que venga a entrenarse desde Vitoria, donde trabaja y reside, y a los otros dos sí se les paga. Con ellos dos hago trabajo específico de aspectos importantes del juego dos días a la semana». ¿Estos entrenamientos también se pagan? «Sí».

El resto de la plantilla juega porque le gusta. «Si por algo me alegro de este título de Liga es por el sacrificio que hacen los chavales. Trabajan, estudian y están comprometidos con esto. Cada vez que rompen un stick en un partido me da dolor de corazón porque se tienen que pagar los cien o 150 que cuesta uno nuevo, aunque cada vez conseguimos que el club les compre más palos».

La afición y el compromiso hacen que «el ambiente dentro del vestuario sea excelente. Muchos pequeños detalles hacen que se haya formado un gran grupo. Además, estos dos años hemos acertado con los fichajes foráneos y hemos obtenido buenos resultados».

Trabajo de base y patrocinios

La base del equipo es el grupo de jugadores de casa, que ha salido del trabajo en las categorías inferiores del club. Siempre ha habido base, pero no es sencillo. «Cuando yo jugaba competíamos habitualmente con Francia, y ahora ellos juegan contra los rusos al máximo nivel. Hace falta mucho dinero para levantar un deporte y aquí el hockey está muy atascado. Nosotros hemos mejorados pero nos faltan cosas: no tenemos médico ni gimnasio, el fisio es el padre de un jugador... Pero desde hace dos años tenemos un convenio con La Perla, que nos permite usar sus instalaciones; y el Ayuntamiento, como al resto de equipos, da a nuestros jugadores la Kirol Txartela y está muy bien...».

Para afrontar todos estos retos es importante el apoyo de los patrocinadores, que esta temporada han sido Toldos Elosegui, Rentals Collections y Grupo Cassa. «Hay que agradecerles que estén dispuestos a poner dinero en un deporte minoritario. Son más las ganas de ayudar que la rentabilidad que le sacan, aunque estamos consiguiendo que se hable de nosotros y eso es bueno para los patrocinadores».

Y es seguro que se seguirá hablando del Txuri. ¿Seguirá Tito Marcelino al frente? «No lo sé. Yo ya transmití lo que quería, pero no he tenido respuesta, no han hablado conmigo. Me gustaría seguir un año más, pero a ver qué dicen».