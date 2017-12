GOLF Tiger Woods deja a su entrenador de swing DV Domingo, 24 diciembre 2017, 08:57

Tiger Woods, ex número uno del mundo, anunció que dejará de entrenar el swing con Chris Como. Comenzó su colaboración con Tiger Woods en noviembre de 2014. «Desde que me operé por cuarta vez (en abril de 2017) he trabajado mucho para aprender de mi cuerpo y el swing de golf otra vez», dijo.