Hubo un tiempo en el que ganarle al Barça era posible Javier Barreto fue el portero de la última victoria del Bidasoa en Artaleku ante el Barça. El Bidasoa-Irun recibe en Artaleku a los blaugrana, que acumulan 130 victorias consecutivas en liga (20.30 horas)

«Cuando me has llamado estaba con mis hijos. Les he dicho que era un periodista, que quería hablar conmigo de cuando le ganamos al Barça. '¿Ganarle al Barça? Pero si eso es imposible', me han respondido. Y yo les he dicho que no, que yo cuando jugaba en el Bidasoa, le gané al Barça». Son las palabras de Javier Barreto, el guardián de la portería amarilla en un lejano 10 de marzo del 2002. Aquel día en el que, por última vez, el Bidasoa le ganó al Barça en Artaleku.

El partido acabó con el 29-25 en el marcador. Cuentan las crónicas que Patrick Cazal fue una de las estrellas del encuentro, marcó doce goles, la otra el irundarra Barreto. «En aquel partido estaba en el Barça Svensson, que había sido mi maestro. Supongo que tenía ganas de demostrarle lo bien que me había enseñado». También resulta curioso comprobar que el suplente de Barreto era Gurutz Aginagalde y que el tercer portero, el ahora capitán bidasotarra Asier Zubiria.

Cuando se le pregunta por aquella victoria, el ex guardameta del Bidasoa recuerda que «después de muchos años en los que también lo ganaba todo, llegaron otros en los que el Barça bajó un poco, había más igualdad y podíamos hacerles daño. Es curioso que haya pasado tanto tiempo, que haya que mirar tan atrás para encontrar la última victoria contra ellos. Pero es que las cosas han cambiado mucho. El Barça se prepara para competir en la Champions y en la liga no tiene rival. Antes también tenía plantillas extraordinarias, pero lo de ahora es otro nivel».

Y tanto que es otro nivel. El conjunto catalán ha conseguido las siete últimas ligas y acumula una racha de victorias que da miedo. Los blaugrana han ganado 130 partidos de manera consecutiva. La última vez que perdieron en la Asobal fue el 18 de mayo del 2013, en Logroño contra el Naturhouse. En las cuatro últimas ligas, lo han ganado todo.

Un espectáculo

Esta tarde, a partir de las ocho y media, el Bidasoa-Irun recibirá a este monstruo en el que se ha convertido el Barça para los equipos de la Asobal. Cierto es que en Europa hay conjuntos que le hacen sombra, pero ganarle en el campeonato doméstico es una auténtica quimera. Algo que depende de la alineación de todos los astros.

Javier Barreto, que no ha dejado de ir a ver los partidos a Artaleku, comenta que «ahora, salvando las distancias, estos encuentros son parecidos a los que hemos visto en los torneos de España en navidades. Vas a ver grandes jugadores, a ver un espectáculo, ya que es muy complicado pensar en que el Bidasoa pueda realizar una gesta».

Un Bidasoa-Irun que tiene escritas en su historia grandes gestas. Algunas de ellas, escritas por el mismo Barreto. Quizás por ello, el irundarra puntualiza que «como deportista reniego a decir que es imposible ganar un partido, aunque está claro que tendría que pasar algo extraordinario. Es una pena, la verdad, ya que antes, con las plantillas un poco más compensadas, se podía competir. Ahora están a años luz».

Hoy en día, no hay duda de que las plantillas no están nada compensadas. Los catalanes van a poner sobre la pista una selección en la que solo entran los mejores del mundo. Son los más altos, los más fuertes, los más rápidos... Si no te resuelve el partido Pérez de Vargas desde la portería, lo hace Entrerríos en la dirección. Si el ataque se atasca, aparecen Mem o Jallouz para fusilar desde más allá de los nueve metros. Y también está esa imponente defensa comandada por Viran Morros, que propicia que Valero o Tomas se pongan las botas a la contra.

El Barcelona es el líder de la Liga Asobal. Va a volver a ganar la liga sin ningún problema. Hoy, el Bidasoa intentará aguantarle los máximos minutos posibles. Intentará estar en partido. Porque en la Asobal no hay quien le gane al Barça. ¿Pero es imposible? En el deporte nada lo es. Ya hubo un tiempo en el que el Bidasoa le ganaba al Barça.