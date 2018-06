Balonmano Tati Garmendia: «El Bera Bera ha tenido varias épocas doradas y esta puede ser una de ellas» Tati Garmendia, en el pabellón de Bidebieta, donde juega sus partidos el Bera Bera. / MICHELENA Responsable del Balonmano Bera Bera La donostiarra está orgullosa del título liguero y por sellar el billete para la Champions y celebra ser el equipo de referencia del deporte femenino en Gipuzkoa XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 11 junio 2018, 07:12

Tati Garmendia está contribuyendo generosamente al crecimiento y desarrollo del Bera Bera. Inicialmente lo hizo desde las pistas, convirtiéndose en una de las mejores jugadoras guipuzcoanas de la historia, y ahora, como dirigente, reconoce que están en el camino para que la plantilla alcance la calidad que tuvo antaño.

- Se cierra una nueva temporada con el título de la liga. ¿Se han cubierto las expectativas?

- Sí, sí las hemos cubierto. Estoy muy satisfecha por la temporada que hemos realizado y por el título conseguido porque en los últimos años la competición está siendo muy igualada. Los equipos se refuerzan y la liga ha dado una salto de calidad, por lo que hay que valorar lo que hemos conseguido. Además, hemos sufrido muchas lesiones a lo largo del curso, pero hemos sabido mantener el tipo.

-Lo que no se logró fue la Copa...

-Perder la final nos dejó un mal sabor de boca porque no estaba en las quinielas, pero también es cierto que ganar esa competición depende de muchas de cosas. Y hay que reconocer que el Mavi, que nos ganó aquella final, ha acabado haciendo una gran temporada.

-¿Hubiera sido un fracaso no ganar ningún título?

-El año pasado no ganamos ni Copa ni Liga y no fue ningún fracaso. Hay que ver las circunstancias por las que no se ganan títulos.

-Tienen en la mano el billete para la Champions y van a jugarla. ¿Está preparado el club en lo económico para afrontar la competición?

- Hemos alcanzado un acuerdo con las instituciones para afrontar la primera parte de la competición. Nosotros necesitábamos que hubiera agua en la piscina y por eso nos lanzamos. Si conseguimos entrar en la fase de grupos, cosa que está muy complicada, deberíamos volver a juntarnos.

-¿Por qué han apostado por Imanol Álvarez como entrenador?

-Para nosotros es el mejor candidato. Para empezar, porque ya ha pasado por el club y nos gustó cómo lo hizo. Sabemos cómo trabaja y su forma de hacer las cosas encaja con nuestra filosofía. Además, queremos que tome parte en el proyecto que tenemos en marcha para coordinar los equipos de la base y las relaciones con los clubes guipuzcoanos.

-El Bera Bera atraviesa una etapa dorada en cuanto a la consecución de títulos. ¿Esto es lo que soñaba cuando era jugadora?

-Yo creo que ni lo soñaba. Creo que Bera Bera ha tenido varias épocas doradas. Cuando conseguíamos clasificarnos siempre para Europa fue una, quizá ahora también, que nos hemos asentado como el referente de la liga y mantenemos el nivel que había entonces. Los equipos de arriba desaparecieron y el Bera Bera ha sabido mantenerse gracias a una buena gestión.

-¿Le hubiera gustado jugar en la época actual?

- No cambiaría la época, sí haber podido ganar alguna liga con Bera Bera. No lo cambiaría por nada en especial, sino por el hecho que a cada uno nos toca vivir una época determinada. Entonces era necesario hacer un esfuerzo horrible para ganar a los poderosos y conseguir una plaza europea. Ahora el esfuerzo enorme es por luchar por todos los títulos.

-¿Asumir la responsabilidad del Bera Bera le ha quitado muchas veces el sueño?

-Sí, mucho más que jugando. Ahora todo es muy diferente. En mi etapa de jugadora estuve cerca de veinte años como profesional y ahora llevo unos cinco. He vivido más como deportista que como gestora y ahora noto que tengo una enorme responsabilidad. Por ejemplo, en la gestión de las personas o en la búsqueda de patrocinios. Esta actividad te quita el sueño y la de jugadora no, aunque también te da muchas satisfacciones. De las dos etapas, para mí, mucho mejor es la de jugadora.

-¿Cuál o cuáles han sido las decisiones más dolorosas que ha tenido que tomar?

-No renovar a Montse Puche. Para mí no sólo ha sido la entrenadora del Bera Bera, hay un vínculo emocional y fue muy duro decirle que no le renovábamos. Igual que cuando ocurre con una jugadora. Eso le suele tocar al entrenador, pero a mí me ocurrió en alguna ocasión cuando Puche acababa de llegar. Hacer esto con las jugadoras también es muy duro, sobre todo si llevan mucho tiempo en el club.

-¿Confía en volver a contar con una gran plantilla?

-Esa es la línea en la que estamos trabajando y yo confío en que podamos volver a tener una plantilla de mucha calidad. Estamos dando pasos y creo que se conseguirá. Tenemos un grupo con jugadoras que son muy jóvenes, pero con el paso de los añose están convirtiendo, poco a poco, en aquellas jugadoras que tuvimos. Seguramente nosotras, con 22 o 23 años, tampoco tendríamos una súper plantilla. Lo fuimos cuando alcanzamos los 27 y 28 años. El tiempo y la experiencia hacen que se mejore.

-La representación guipuzcoana en el primer equipo cada vez es más numerosa...

-Durante los tres últimos años hemos tenido mucha guipuzcoana y si lo ampliamos a vascas, si no me equivoco, hemos llegado a tener hasta un 80% de las jugadoras. En el plano deportivo se les puede considerar guipuzcoanas porque son jugadoras que llevan aquí desde los dieciocho años. Apostamos por gente de aquí, pero no todas dan el rendimiento para jugar en el primer equipo. Lo que sí tratamos es que las que puedan llegar acaben en nuestro equipo y no fuera. Tienes que tener un equipo con el que la afición se identifique, por eso es preciso tener a gente de casa.

-¿Eso significa que están trabajando bien?

-Estamos trabajando bien, pero no sólo en Bera Bera, sino en toda Gipuzkoa. Es verdad que nuestra base ha crecido muchísimo, pero también tengo que decir que nos surtimos de equipos de nuestro alrededor. Recogemos a jugadoras con talento y les damos la posibilidad de compartir entrenamientos de calidad con gente de calidad. Pero no siempre todas llegan.

- ¿Hay cantera para rato?

- Hay cantera, pero hay que trabajarla. Es verdad que hay talento, pero si no se trabaja, no avanzamos. No sólo se llega arriba teniendo talento a los diecisiete años, es imprescindible trabajar.

- ¿Contar con un equipo en la División de Plata es ahora más necesario?

- No sé qué va a pasar con el equipo de Plata. Vamos a tratar por todos los medios que nuestras jugadoras pasen por ahí. En Bizkaia hay cuatro, y pueden ser más, y nosotras solo tenemos a Zarautz. Hay un salto importante de juvenil a División de Honor y cuando las jugadoras dan este salto, apenas juegan por la edad y la inexperiencia. Por eso, contar con un equipo en Plata ayudaría a las jóvenes a hacerse como jugadoras.

- ¿La creación del pabellón multiusos lo ve como un proyecto factible y necesario o también como un sueño difícil de alcanzar?

- Yo no lo veo como un sueño y lo de factible se me escapa de las manos por la inversión que representa, pero lo que sí sé es que es necesario. Ahora que estamos clasificadas para la Champions, y más si jugásemos la fase de grupos, lo tendríamos muy complicado si nos pasaran el metro a medir.