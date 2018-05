Balonmano Ana Temprano: «El Super Amara tendrá que sudar para ganarnos» Ana Temprano, en un partido con el Zuazo. / P. URRESTI Ana Temprano, portera del Zuazo, ve favorito a su exequipo en el decisivo partido de mañana pero advierte de que «no les pondremos las cosas fáciles» XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 24 mayo 2018, 07:42

El Bera Bera está acostumbrado allá donde recala a medirse en repetidas ocasiones con excompañeras. El HGB Zuazo, rival contra el que mañana (Teledeporte, 21.00) puede ganar su quinta Liga en este cierre de la temporada, no es ninguna excepción. Dos de sus jugadoras formaban parte del eje del equipo donostiarra el año pasado. Se trata de la lateral Patri Elorza y la guardameta Ana Temprano.

La portera asturiana decidió volver al club vizcaíno donde estuvo una campaña después de completar cuatro exitosas en Donostia, que saldó con dos tripletes (Liga, Copa y Supercopa) y una tercera Liga. Su rendimiento no pasó desapercibido, hasta el punto de convertirse en una de las mejores guardametas que ha tenido en su historia junto con la hispanobrasileña Darly Zoqby.

Este partido tiene un significado especial para ella. Prefiere dejar los sentimientos encontrados a un lado y apunta que «estoy ilusionada porque no es un partido más. Es contra mi antiguo club, al que tengo mucho cariño, pero eso no impide que vaya a ponerles las cosas difíciles. Voy a jugar como sé y quiero hacer un buen partido para acabar la temporada con buen sabor de boca. Ellas tienen que ganar, nosotras no podemos regalarles nada», puntualiza.

Temprano no está nada satisfecha con el rendimiento que ha tenido este año su nuevo equipo, que despedirá la temporada desde la séptima plaza, la mitad de la tabla. «No hemos cumplido con las expectativas. No nos clasificamos para la Copa y hemos quedado fuera de Europa. Si ganamos mañana le pondría un cinco. Si no, es un suspenso claro».

La razón que les ha llevado a esta situación ha sido porque «no nos hemos sabido acoplar, ni las jugadoras ni el cuerpo técnico. Perder contra rivales directos nos ha pasado factura. Nuestro papel era ganar todos los partidos fuertes en casa y al principio de temporada no se dio».

A pesar de que las decepciones superan a las alegrías, reconoce que afronta este cierre del campeonato con «muchas ganas, porque en los últimos partidos nos están saliendo mejor las cosas y en la portería también». Su mayor éxito fue vencer al Rocasa, lo que devolvió al Bera Bera la opción por primera vez de no depender de nadie para ganar la Liga. «Ahora llevamos una línea ascendente, pero podemos dar la mejor o la peor cara. Los tres últimos partidos hemos ganado al Rocasa, al Mavi (campeón de Copa) y al Porriño. La meta es acabar lo mejor posible y lo mejor es una victoria».

Jugar bajo presión

Ve al Bera Bera como favorito. «Ellas son las favoritas por ser las líderes, pero también digo que estamos jugando muy bien los últimos partidos. Por eso, tendrán que sudar para ganarnos». Además, destaca que el hecho de que el Zuazo no juegue presionado hace que la balanza se equilibre aún más. «Nos favorece el que no nos juguemos nada, está claro. Disputar un partido de estas características sin presión es una gran ventaja. Cuando juegas bajo presión corres el riesgo de no medir bien los pases, tomar decisiones erróneas y cometer fallos», explica.

Contempla que incluso la derrota le podría servir al Bera Bera al significar que el Granollers, uno de los tres equipo que ha ganado en Lasesarre, es posible que bata al Guardés. «En la Copa ya les ganaron de nueve, es una pista difícil. No tienen nada que perder, como nosotras, y ganar a los primeros clasificados siempre es un revulsivo. Por eso no pueden fiarse», comenta.