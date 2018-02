Balonmano El Super Amara saca oro en Canarias y se coloca líder Ha doblegado con autoridad a al Rocasa y pese a no arrebatarle por muy poco el golaveraje particular encabeza la tabla por haber un triple empate XABIER GALARTZA Miércoles, 14 febrero 2018, 23:14

El Super Amara no sólo ha sorprendido este miércoles al Rocasa en su casa sino que ha estado a punto de robarle el golaveraje, a pesar de contar con una jugosa renta de cinco goles del partido de ida. Aún así, el triple empate que se produce al frente de la tabla le concede el liderato.

Ya sólo si nos circunscribimos al primer tiempo completado por el Super Amara Bera Bera, este miércoles más super que nunca, hay que subrayar que el comportamiento y acierto que han tenido las jugadoras sobre las cancha fue para descubrirse.

En un tiempo récord de diez minutos han alcanzado la renta de cinco goles (4-9) de la ida, lo que ha significado colocar al Bera Bera en una situación inmejorable para añadir una gesta más a su zurrón.

De salida el objetivo era ganar, pero de manera tempranahan tenido ya ocasión de pensar en hacerse con el golaveraje. El listón lo tenían situado en los seis goles, al haber encajado 35 en casa.

30 Rocasa Navarro, Haridian Rodríguez (7), Pizzo (6), Pérez (2), Schuster (4), Trojaola (2), Falcón, Dos Santos, González, Mbengue (9), Ferreira, Hernández, Quevedo, Jiménez, Armas y Toscano 33 Super Amara Castellanos; Arrojeria (3), Arderíus (2), Menéndez (2), Karsten (9), Aramendia (6), Etxeberria (5), Ederra (2), Ausas, Azurmendi, Berasategi, Cardoso (3), Ezkurdia, Guarieiro (1), Zaldua y Zugarrondo. Árbitros Angel Luis Sabroso y Óscar Raluy (colegio canario), que excluyeron a Schuster y Trojaola por parte canaria y a Maitane (2), Karsten y Menéndez (2) por la guipuzcoana. Marcador cada cinco minutos : 3-7, 4-9, 6-11, 7-12, 10-15, 11-18 (descanso), 12-20, 17-22, 20-24, 22-27, 26-30 y 30-33 (final) Incidencias Segundo partido de la segunda vuelta liguera jugado Telde (Canarias)

La medida que han adoptado no ha sorprendido a nadie. No era ningún secreto la táctica que iba a seguir un Super Amara que ha sabido sacar partido a la coyuntura actual. El duelo no ha guardado ninguna similitud con el jugado en septiembre en Bidebieta. En este caso el equipo ha demostrado llegar mucho más rodado y fresco que su rival, que está alternando Liga y competición europea. Un factor que se ha dejado sentir en la cancha

De salida han levantado una muralla defensiva insalvable y han explotado con acierto el contragolpe que ha sido culminado en la mayor parte de los casos por Leire Aramendia y Maitane Etxeberria.

El preparador canario se ha visto forzado a solicitar un tiempo muerto cuando ha visto a su equipo cinco goles abajo. La peor noticia del partido ha sido la lesión que ha sufrido seguidamente Arderíus, que ha tenido que abandonar la contienda.

Un hueco de ocho goles

Su marcha ha concidido con una tímida recuperación del Rocasa, al conseguir conservar la renta durante los siguientes diez minutos, aunque justo ante del descanso Arrojeria ha proporcionado un nuevo chute de alegría al establecer un contundente 11-18.

A poco de reanudarse la contienda el Super Amara ha alcanzado su techo al abrir un hueco de ocho goles (12-20) gracias al acierto de Aramendia desde su posición natural de extremo. Sin embargo, las canarias han reducido a la mitad la renta y han entrado en el último cuarto con cuatro goles abajo (20-24). Dentro de este intervalo se han producido las exclusiones de Maitane y Alba Menéndez.

El Rocasa se ha recompuesto al final de la contienda. A falta de cinco minutos se ha colocado a cuatro goles y ha forzado la exclusión de Karsten. Haridian ha colocado el 27-30 jugando en superioridad y el Bera Bera ha reaccionado a través de Alba y Maitane (27-32). En el último minuto con cuatro goles arriba ha desaprovechado un ataque tras errar un pase. Esto ha supuesto perder definitivamente el golaveraje particular.