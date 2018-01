El Super Amara retoma la Liga con el débil Valencia en Bidebieta

Después de superar prácticamente un intervalo de dos meses, el Super Amara retoma la competición liguera en Bidebieta este sábado (19.00 horas) con el ánimo de recortar diferencias con el invicto líder Rocasa, del que le separan cuatro puntos, antes de que se cierre la primera vuelta dentro de dos jornadas.

Este fin de semana puede ser propicio para acercarse a las canarias, dado que estas recalan en el terreno del Mecalia Atlético Guardés, que ocupa la tercera plaza, con los mismos puntos que el Bera Bera y el Mavi Nuevas Tecnologías.

Antes del inicio de la segunda vuelta el Super Amara deberá visitar la asequible cancha del Elche Mustang (6 puntos en diez jornadas) y repetir en casa otro derbi vasco con el HGB Zuazo, frente al que cayó en la reciente final de la Copa de Euskadi celebrada en Elgoibar.

Esta competición fue el escenario donde se produjo la reaparición de Esther Arrojeria, después de permanecer nueve meses en el dique seco, y de la guardameta Maite Zugarrondo, que todavía no se había podido estrenar en esta campaña. Se confía en que ambas jugadoras estén en disposición de jugar frente a las valencianas, aunque no tomaron parte en la final contra el Zuazo. La que todavía sigue convaleciente es la catalana Mónica Ausás, que todavía no ha podido debutar con su nuevo equipo.

Una sola victoria

El Canyamelar Valencia no debería crear una gran oposición, ya que hasta la fecha tan solo ha sido capaz de sumar en su feudo dos empates con el debutante Santa Elularia (30-30) y el Porriño (27-27). Su única victoria se la ha anotado frente al también recién ascendido Castellón (31-21).

El Rocasa se despedirá de esta primera vuelta frente a otro hueso duro como es el Mavi Nuevas Tecnologías.