Sóftbol Con el sóftbol hasta Nueva Zelanda Maialen Pisón, antesde un entrenamientoen Auckland. / DV La donostiarra Maialen Pisón apura sus últimos días en Auckland, donde ha aprendido mucho de la familia mahorí con la que vive PEDRO SOROETA Miércoles, 21 marzo 2018, 07:52

Maialen Pisón es una donostiarra de 20 años que está viviendo una experiencia inolvidable gracias al sóftbol. Esta jugadora del Orioko Bate Bizkorrak lleva tres meses en Nueva Zelanda, concretamente en Auckland. La aventura se la debe a su gran pasión, el sóftbol, que es lo que le ha llevado hasta allí.

«Sebastián Gervasutti, que es el entrenador de las lanzadoras de la selección española, está haciendo un gran trabajo para mejorar el sóftbol de aquí -afirma-. A través suyo llegaron algunas ofertas para ir a Nueva Zelanda a jugar con equipos de allí. Hubo algunas jugadoras que dijeron que no. Al principio me lo pensé, sobre todo por el trabajo, pero hablé con mis jefes y decidí irme».

Maialen se fue a Auckland a primeros de diciembre. Y aterrizó en una familia mahorí. «Juego en un equipo con la hija de esta familia. Participamos en dos ligas, la Premier, que es la de más nivel, y otra sub 19, que es más sencilla. Esto me permite jugar varios partidos cada semana. Vine con el objetivo de perfeccionar el juego en mi posición de cácher (receptora). A través del rendimiento en mi equipo, el OB Bizkorrak, me gustaría poder jugar con la selección española absoluta. Cuando llegué no sabía qué nivel me iba a encontrar aquí. Quizá en el equipo que juego no hay un nivel muy alto, pero hay otros clubes que entrenan muy en serio y que sí tienen mucha categoría».

Cree, en todo caso, que sus expectativas deportivas se han cumplido. «A finales de mes vuelvo a casa. Nuestra Liga con el Bizkorrak está empezando. Creo que he ganado en confianza en el juego y también ritmo, que aquí es más alto. Me ha venido bien porque se puede decir que he hecho una pretemporada completa. Ahora juego mucho más tranquila». Maialen está deseando reencontrarse con sus compañeras. «No estaré para los primeros partidos del campeonato, pero tengo ganas de volver».

Su afición por el sóftbol viene de lejos. «Empecé cuando estaba en quinto de Primaria, con 12 o 13 años. Luego lo dejé y volví a los 15. Nuestro equipo de Orio fue campeón de España y estaba en la selección española cadete. Luego volví a dejarlo por los estudios, una decisión de la que estoy muy arrepentida. Pero me gustaba y volví otra vez para quedarme. Este deporte me ha dado mucho, ya que he tenido la oportunidad de viajar a Canadá, a Cuba y ahora a Nueva Zelanda».

La tradición mahorí

En Auckland ha tenido la oportunidad de conocer muy de cerca las costumbres de los mahorís. «Me ha encantado. Se han portado muy bien conmigo y tienen una tradición muy bonita. El sentimiento familiar es muy fuerte. Hacen las cosas siempre juntos, se cuidan mucho unos a otros. Son agradables. Me parece genial».

De las cosas que más le han llamado la atención destaca que «he podido ver cómo cocinan bajo tierra, con piedras calientes. Y también he jugado a un deporte suyo muy parecido al rugby».

Maialen es administradora de sistemas. Trabaja en una empresa con sedes en Bilbao y en Pamplona, donde lleva muchos años viviendo, y cuando vuelva a finales de este mes se reincorporará a su trabajo. Su sueño ahora es llegar a la selección absoluta. «Lo primero es jugar con mi equipo. Claro que me gustaría llegar a la selección. Creo que con el trabajo que he hecho aquí he mejorado mucho como jugadora. Espero poder ponerlo en práctica con mi equipo».