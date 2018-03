Silvia Ederra: «Pienso que nosotras somos nuestras propias enemigas»

Es la de más edad, la que más kilómetros lleva recorridos en la máxima categoría, pero no la veterana del equipo. Ahora Silvia Ederra es la indiscutible pivote del Bera Bera, tras la marcha de Judith Sans y al estar todavía pendientes del debut de su sustituta, Ligia Costa. La mayor parte de su trabajo la realiza en la sombra. Trabaja para el bloque de forma que la finalización pasa a segundo plano. Las asistencias le llegan con cuentagotas.

- ¿Cómo se encuentra?

- Es mi sexto año en el club y estoy muy satisfecha. Se ha dado la casualidad de que Judith se fue, se ha fichado una brasileña que todavía no ha jugado y el resultado es que estoy teniendo muchos minutos en ataque. Me encuentro muy cómoda y con más confianza.

- ¿Y cómo ve al resto?

- Muy joven (ríe). Es verdad que este año estamos teniendo altibajos, pero poco a poco estamos entrando en una buena dinámica. Vamos a más y vamos a estar peleando por la Liga.

- ¿Quién la va a ganar?

- Nosotras. Es verdad que no dependemos de nosotras, pero estoy convencida de que Guardés ganará a Rocasa, porque así no se desengancha de la Liga y si eso ocurre entraríamos de nuevo en la pelea y de ser así nos llevaremos el campeonato.

- ¿Cómo se explica que en dos semanas sean capaces de ganar a dos líderes invictos a domicilio y entre medio de perder en casa con el séptimo que no se juega nada?

- Si tuviera explicación igual no lo haríamos. Pienso que nosotras somos nuestras propias enemigas. Contra Rocasa y Guardés tuvimos una motivación extra porque la Liga estaba en juego, pero no éramos del todo conscientes. Yo personalmente quizá sí, pero hay que tener en cuenta que la Liga se puede perder en cualquier partido. Quizá hemos acusado el contar con un plantel joven, pero tampoco pienso que nos tengamos que fustigar por eso. Los psicólogos deportivos nos están ayudando y después de la derrota de Málaga nos recuperamos para ganar al Guardés en su casa.

- Pero esta dinámica de resultados sorprendentes para lo bueno y lo malo ya la conoce.

- Creo que todos los años hemos tenido algún partido que no debíamos perder y es verdad que no es la primera vez que demostramos ser capaces de lo mejor y de lo peor, pero el deporte es así. Esto no tiene una explicación sencilla ni le encuentro la lógica. Surge así. Contra el Málaga nos agobiamos por ir por detrás y porque nos lo paraban todo.

- ¿El Bera Bera ya no tiene la mejor plantilla de la Liga?

- Tenemos el mejor equipo y no la mejor plantilla. No hay tanto nombre o calidad como en otras. Contamos con una plantilla muy joven y eso a veces se acusa. Mantener la cabeza fría en tantos viajes y cuando la gente tiene otras preocupaciones no es fácil. Las demás plantillas tienen más veteranía en este sentido.

- ¿Dónde va a pinchar el Rocasa?

- Si Guardés le gana sería perfecto, pero para nadie hay partido fácil. Antes de que se enfrenten va a tener que superar otros complicados. Se le acumulan los partidos al seguir en la Challenge Cup y, entre una cosa y otra, puede pinchar donde menos te lo esperes.

- ¿Qué partidos son los más complicados que les quedan?

- Todos son complicados. El año pasado con el Base, que estuvo a punto de descender, casi perdimos en su casa. Todos tienen una motivación extra. Nos quedan todo finales. Y el más importante es el partido que está más cerca.

- ¿Hasta qué punto ha influido la repentina marcha Judith Sans?

- No creo que haya influido en nada. Somos un equipo por encima de todo y se han sabido cambiar muy bien algunas cosas en defensa y en ataque. En ataque juego yo y atrás en el centro se está rotando muy bien.

- La sustituta de Sans no ha debutado después de dos meses.

- No lo sé. Cuando vino tuvo un golpe fortuito en la rodilla y luego volvió a Polonia por el tema del visado. Desde entonces no nos dicen nada y no sabemos si va a volver. Si viene nos podría dar otra opción de juego por su altura. Si no estuviera fichada no pienso que sería necesario fichar a nadie ahora.

- La marcha de Judith le ha proporcionado más minutos de juego

- Estoy jugando todos los minutos en ataque. Para Montse no le cuadro bien en defensa. Estoy jugando lo que siempre he querido. En el Bera Bera cuesta que lleguen balones al pivote. De mi juego se aprovecha más el bloque, al ser un equipo rápido y de penetraciones. Además contamos con lanzamiento exterior.

- ¿La defensa sigue siendo el talón de Aquiles del equipo?

- Está muy asentada y no cambiaría nada. Desde diciembre las cosas están saliendo mejor y nuestro fuerte sigue siendo defender y correr.

- Estamos en vísperas de la Copa. ¿Quién es el máximo favorito?

- Siempre he dicho que la Copa es la competición del Bera Bera. Y eso no ha cambiado.

- ¿Hay Silvia Ederra para rato?

- Ahora tengo 34 años y espero que así sea. Físicamente me encuentro muy bien. Voy a estar dando guerra hasta que el cuerpo aguante.