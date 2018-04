Balonmano Silvia Arderíus: «Me gusta el Bera Bera porque trata de ganarlo todo» Silvia Arderíus, en el polideportivo de Bidebieta. / ARIZMENDI La central del Super Mara Bera Bera renueva con el equipo donostiarra, donde continuará otro año pese a tener ofertas de Francia y Rumanía XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 12 abril 2018, 10:54

La máxima goleadora de la pasada temporada se ha adaptado rápido y bien a la filosofía del Super Amara Bera Bera, con el que ayer mismo firmó su continuidad para otra temporada. Silvia Arderíus está ilusionada con poder celebrar pronto algún título con el equipo donostiarra, del que destaca su carácter ambicioso y competitivo.

- ¿Satisfecha con la continuidad por un año más con el Super Amara?

- Sí, muy contenta. Un año más está bien, era lo que queríamos las dos partes. Estoy muy contenta por seguir en un club que es muy ambicioso y competitivo, que intenta siempre hacer un proyecto ganador. Son características que van mucho conmigo.

- ¿Tenía otras ofertas?

- Sí, tenía varias ofertas del extranjero, tanto de Rumanía como de Francia. Prefiero no especificar los clubes, pero estas propuestas no han influido mucho en la decisión. No ha costado nada renovar.

Silvia Arderiús Nacida en Madrid Edad 27 años. Altura 1,68. Puesto Central. Clubes Alcobendas, Valladolid (2015-17) y Super Amara Bera Bera. Máxima goleadora de la Liga la temporada 2016-17. Internacional 10 veces. Mundial de Alemania 2017. Esta temporada en 22 partidos con el Bera Bera (18 de Liga y 4 de EHF) ha anotado 97 goles, segunda del equipo tras Aramendia (108).

- ¿Descarta dar el salto a Europa a corto plazo como han hecho muchas de su compañeras?

- No, no lo descarto, pero de momento prefiero quedarme.

- ¿Qué le ha aportado el Bera Bera?

- He recalado en un equipo en el que hay más competencia y eso es bueno porque te hace dar lo mejor de ti. Me ha hecho crecer como jugadora.

- Títulos a nivel individual tiene, pero le faltan en equipo...

- Espero ganar títulos con el Bera Bera y me gusta no solo por eso, sino por cómo se lucha aquí, por que siempre intentas ganar.

- Tras la derrota del Rocasa, el equipo ha recuperado el liderato a falta de cuatro jornadas... ¿La Liga está más cerca?

- Estamos en la misma situación que antes. Necesitamos otro pinchazo del Rocasa para poder ganarla. Lo bueno es que le queda un enfrentamiento con el Guardés y el triple empate se va a romper.

- ¿Hay motivos para ser optimista?

- Sí. Este año, cada vez que nos hemos parado a pensar qué tiene que hacer el Rocasa, al final hemos fallado nosotras.

- Siempre se producen resultados sorprendentes, pero ¿quizá esta temporada los ha habido más?

- La Liga cada vez está más igualada y se dan resultados más sorprendentes o parejos. Cualquier equipo puede perder un partido.

- ¿El que más le ha sorprendido?

- La derrota del Mavi en casa contra el Puig de Ibiza.

- ¿Y cuál es el que no se perdona haber perdido en esta Liga?

- El de Bidebieta contra el Málaga. Esos partidos no se pueden perder en casa. Veníamos de ganar en casa al Rocasa, un partido de mucha tensión. No sé si pecamos de relajación, pero perdimos la concentración..

- ¿Tiene el Super Amara mejor calendario que el Rocasa?

-Muy parecido. Ellas tienen más enfrentamientos contra los rivales de arriba, pero todos son en su casa. El hecho de que sigan jugando en Europa nos puede beneficiar.

- ¿Cuál es el partido más peligroso?

- Aula en casa y Zuazo, fuera. Es el último partido y sería una final.

- ¿Qué es lo que más le preocupa de aquí a final de temporada?

- Sobre todo que no haya lesiones. Este año estamos teniendo muy pocos partidos con todas las jugadoras disponibles y eso es preocupante.

- Las has sufrido en sus carnes...

- He estado tres semanas parada por un esguince en el tobillo y estoy recuperada. Me perdí cuatro partidos.

- ¿Cómo se siente compartiendo el puesto con Esther Arrojeria?

- Muy bien, viene de una lesión muy larga y ha cogido el ritmo muy rápido. Le falta un poco para alcanzar su mejor nivel.

- ¿Y con ella en la pista?

- Estoy muy a gusto cuando juego con ella. Jugadoras de características similares nos entendemos bien. Quizá nos falte el lanzamiento exterior. Aquí tengo un rol diferente al del año pasado en Valladolid, juego más para el equipo.

- ¿El Super Amara es el equipo que va a llegar más en forma a la Copa?

- Físicamente estamos en condiciones de aguantar tres partidos. Al Rocasa le puede pesar jugar en competición europea, pero les ha tocado el lado del cuadro menos exigente. Empezamos con Aula y compartimos cuadro con Guardés y Málaga.

- ¿Es preciso mejorar en...?

- Los lanzamientos. Los partidos que hemos perdido han sido por eso. Es lo que más estamos trabajando a diario en los entrenamientos.

- ¿Cuesta dirigir a este equipo?

- Ha coincidido que hemos llegado muchas jugadoras nuevas al equipo y por eso hemos necesitado nuestro tiempo para conectar en el ataque posicional.