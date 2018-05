Balonmano Eduard Nonó: «Me voy con un sabor de boca increíble» Eduard Nonó, en el kiosko de la plaza Ensanche de Irun. / F. DE LA HERA Eduard Nonó abandona la práctica del balonmano tras dos temporadas en el Bidasoa-Irun. El lateral de Girona prioriza «estar con la familia. No quiero perderme ver crecer a mis hijos» BORJA OLAZABAL IRUN. Jueves, 3 mayo 2018, 07:51

Con la temporada vista para sentencia para el Bidasoa-Irun, a expensas de saber si va a acabar décimo o undécimo y de lo que pase en la final a cuatro de la Euskal Kopa, anunciada para el fin de semana del 27 de mayo en Hondarribia, lo que más atención despierta a estas alturas de la campaña es conocer cómo va quedando el equipo para el próximo curso. Algunos jugadores tienen contrato y el club ha anunciado renovaciones importantes como las de Jon Azkue y Kauldi Odriozola. Pero también se empiezan a descubrir las primeras bajas.

La primera en confirmarse, por el propio jugador, es la de Eduard Nonó. El lateral de Girona, que cumplirá 33 años a finales de mes, deja la práctica del balonmano tras dos temporadas vistiendo la camiseta amarilla en la Liga Asobal. Llegó a Irun en 2016 como máximo goleador de la División de Honor Plata para debutar en la máxima categoría, en la que se ha demostrado a sí mismo que también podía, y puede, marcar goles en la élite.

Nonó cuenta que «tenía oferta de renovación del Bidasoa-Irun y también otras propuestas sobre la mesa. Fue entonces cuando me planteé qué hacer con mi futuro. Estaba bastante convencido, lo que no quiere decir que haya sido una decisión fácil. De hecho, ha sido la decisión más complicada que he tomado en relación al balonmano. He optado por dejarlo. Se lo comuniqué hace unas semanas al club y ahora me toca cerrar una etapa y empezar otra».

El todavía jugador amarillo no esconde las razones que le han llevado a tomar este camino. «Tengo otras prioridades, como la familia. Ese ha sido, sin duda, el factor más determinante. Yo siempre había pensando que lo quería dejar en lo más alto y va a ser así. Mi familia y yo estamos super a gusto en Irun, pero el deporte profesional conlleva unas responsabilidades, quita mucho tiempo y veía que me estaba perdiendo una parte importante de ver crecer a mis hijos. Por ello voy a aparcar el balonmano y a poner la vida familiar por delante». Además de seguir con su trabajo en Girona, donde posee una empresa de mantenimiento industrial que ha seguido gestionando desde Irun.

Datos Equipos Formado en las categorías inferiores del Grup Excursionista i Esportiu Gironí, Bordils (5 temporadas División de Honor Plata), Bidasoa-Irun (2 temporadas en la Liga Asobal). Sus números 221 goles y máximo goleador División de Honor Plata (15/16); 114 goles en la Liga Asobal (16/17), 83 goles en la Liga Asobal (17/18).

Lo que tiene claro el lateral es que «esta ciudad y su gente van a seguir en un lugar especial de mi corazón. Mira si es especial que mis dos hijos han nacido aquí. El mayor, al inicio de mi primera temporada en Irun y la niña pequeña, hace dos meses. Aun no me he ido y ya suelo comentar con mi mujer a ver cuándo podremos volver».

Mejor de lo esperado

Eduard Nonó carecía de experiencia alguna en la Liga Asobal, pero se ha adaptado perfectamente a la competición. El año pasado fue el segundo máximo goleador del Bidasoa con 114 goles y esta temporada, con 83, apunta a ocupar la misma posición en el ranking de los goleadores bidasotarras. «Estoy muy contento con los dos años que he pasado en Irun. Ha sido mejor de lo que me esperaba, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Me voy con un sabor de boca increíble», reconoce.

«Irun sabe de balonmano»

Visto el rendimiento que ha ofrecido, se le pregunta la razón por la que no había dado el salto antes. «Había recibido ofertas, pero era difícil porque uno siempre duda de sus capacidades, de si en otros equipos va a ser capaz de hacerlo igual de bien que en el equipo en el que lleva tantos años, en mi caso el Bordils. O también en otra categoría más alta. La Liga Asobal es la élite y no sabía si iba a estar a la altura, si iba a rendir, si iba a marcar goles... Pero si había algún sitio para disfrutar del balonmano ese era Irun, en un equipo que cumplía con todo lo que buscaba. Ha sido un placer ayudar a consolidar el proyecto en la Asobal».

Nonó se despide y solo tiene buenas palabras para el Bidasoa. «Tengo demasiados recuerdos como para quedarme con uno. Ha sido increíble jugar en Artaleku, donde cada victoria ha sido una fiesta. Tener a casi 2.000 personas animando es lo que todo profesional desea. Además, con una afición que entiende de balonmano. Me he sentido muy querido».