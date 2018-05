Maite Zugarrondo (portera del Super Amara Bera Bera): «Ahora sabemos que la Liga depende solo de nosotras y vamos a por ella»

La portera del Bera Bera reconoce que la Liga está ahora más cerca que nunca, al dejar de depender de terceros. El tropezón del Rocasa ha adelantado los acontecimientos. La guardameta del Bera Bera reconoce que el título lo tienen en su mano y que van a ser capaces de gestionar la presión. El sábado reciben al peligroso Aula.

-¿Se ven ahora campeonas al no depender de nadie tras el resbalón del Rocasa ante el Granollers ?

- Como campeonas no nos vemos todavía, porque nos quedan por jugar cuatro auténticas finales, aunque sí es cierto que nos ha dado alas. Ellas también, como nosotras, tienen un final de Liga duro y además lo compaginan con la Challenge. Pensábamos que podían pinchar, pero quizá no tan pronto. Esto nos ha dado una motivación extra.

- ¿Le sorprendió el empate?

- Lo que más me sorprendió fue que el Rocasa perdiera puntos en su casa, porque allí son muy fuertes y lo hizo ante en un equipo que es capaz de plantar cara a cualquiera y a su vez es muy irregular. Al Rocasa le ha pasado factura la Copa y el cansancio físico. Le quedan partidos muy competitivos y ahora con más motivo van a ir a tratar de ganarle.

- ¿Cómo recibieron la noticia?

- Lo vivimos en directo por 'streaming' en el viaje de vuelta de Madrid. Fue una fiesta. Ahora estamos muy convencidas de que dependemos de nosotras y vamos por la Liga.

Su DNI Nombre Maite Zugarrondo. Edad 28 años. Nacida Pamplona. Trayectoria Categorías inferiores en el Anaitasuna. División de Plataen el Beti Onak (1 temporada). División de Honor: Itxako (5), Alcobendas (2) y Bera Bera (4). Internacionalidades Selecciones junior y Absoluta B (2 Mundiales). Absoluta A (2 veces).

- ¿Conseguir un título cada vez es más costoso?

- No sé qué decir, ya que llevamos unos años en los que se decide a última hora. El año pasado estábamos en esta misma situación y se nos escapó el título a falta de unas pocas jornadas tras perder ante el Rocasa. Pero este año va a ser diferente.

- Su último título llegó tras vencer todas las jornadas desde octubre. ¿Psicológicamente, este año está siendo más duro?

«Gestionar la presión es muy difícil y en la Copa nos perjudicó. La Liga está más igualada que nunca»

- Es verdad que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Aquello se tiene en cuenta y tenemos claro que si fuimos capaces de hacer aquello este año también podemos hacer lo mismo y ganar la Liga.

- Ahora sin depender de nadie llega el Aula en Bidebieta, un rival con el que se perdió en la ida y metió un gran susto en la Copa.

- Del Aula lo primero que se me ocurre decir es que estamos cansadas de ellas (ríe). Son muchos los partidos que jugamos contra ellas, desde la pretemporada. Es un equipo muy guerrero, que sabe cómo hacer daño, juega sin complejos y son muy persistentes. Sabemos con lo que nos vamos a encontrar. El partido lo tenemos ya muy preparado y sabemos que les podemos ganar. Moralmente partimos de que les levantamos en la Copa una desventaja de ocho goles y ahora tenemos la Liga en juego. Por eso, ganas hay.

- Ahora os va a tocar también gestionar la presión...

- Gestionar la presión es muy difícil. En la final de la Copa nos perjudicó. Ahora contamos con que tenemos todo a favor porque jugamos en casa y tenemos que salir a ser nosotras mismas y hacer las cosas bien.

- Este año, tras hacer los más complicado, que fue ganar al Rocasa en casa, luego se perdió contra un Málaga que no se jugaba nada.

- Así fue. La única explicación que encuentro es que desde que estoy en División de Honor nunca había visto una Liga tan igualada, tanto por arriba como por abajo. Tres equipos se juegan el descenso, varios aspiran a jugar en Europa y para la Liga estamos tres con opciones. Ganar al Rocasa fue un subidón, pero contra el Málaga no es verdad que nos relajáramos. Fue una cadena de errores. Ahora, partiendo de esa experiencia, sabemos cómo hacer las cosas.

- En la Copa se volvió a constatar los problemas que tiene el Bera Bera para ver portería...

- La forma de mejorar la efectividad goleadora es a través de los entrenamientos y lo estamos haciendo, pero es verdad que nuestra baza es la defensa y el contraataque. Creamos ocasiones de gol pero no las concretamos. No hay ningún secreto para mejorar más que seguir entrenando e intentándolo en cada partido.

- ¿Confía en que el Guardés frene también el avance del Rocasa?

- Preferiría que empataran, porque ahora estamos empatadas con ellas y nos daría un mayor respiro. A los dos les quedan partidos difíciles por jugar. Todos los equipos se juegan algo y nadie se relaja. Eso nos beneficia y nos da cierta tranquilidad.

«Me sorprendió que el Rocasa perdiera puntos en su casa, donde se ha mostrado muy fuerte»

- ¿Cómo ve su futuro en el Bera Bera tras el fichaje de Renata Lais?

- Es verdad que ha salido publicado, pero el club no ha dicho nada oficial y yo no he hablado nada sobre mi renovación con el club. No sé lo que va a pasar. Ahora estamos más centradas en sacar la Liga adelante.

- ¿Qué valoración hace de la todavía jugadora del Mavi?

- Nadie sabía nada de ella hasta que ha llegado este año al Mavi. Ha sido una sorpresa muy grande, porque es una chica joven de 19 años con mucha planta en la portería. Es impresionante y efectiva. Es una gran portera. Tiene mucha progresión y va a dar que hablar durante años. Sería una gran fichaje.

- ¿En estos cuatro años ha aspirado alguna vez en dar el salto a la titularidad y salir de la sombra?

- No considero que haya estado nunca en la sombra. El trabajo de la portería no se reduce solo a la portera que juega, es más amplio, es un trabajo en equipo con la que está en el banquillo y la entrenadora. Es verdad que he tenido menos minutos pero desde que llegué he tenido una progresión. Me costó en los inicios con Aitor Etxaburu y el año pasado jugué lo mismo que Ana Temprano. Empecé yo sola porque la operaron y este año no he podido empezar por mi lesión hasta diciembre.