Hockey hierba Ane Segurola: «Pasé más nervios en el banquillo que si hubiera estado en el campo» Ane Segurola es una de las jugadoras de la Real Sociedad que el domingo logró la hazaña en Barcelona O.O.G. Martes, 5 junio 2018, 09:00

Ane Segurola (Donostia, 1998) llega a la cita directamente tras realizar un examen de sus estudios de Empresariales en la Universidad de Deusto que no le ha borrado la sonrisa de su rostro.

- ¿Esa voz ronca es fruto del festejo tras el título?

- (Ríe) Sí, sí. Entre la tensión del partido, los gritos y el festejo del domingo...

- ¿Ya se creen lo que han hecho?

- Yo aún no me lo creo, y las demás, parecido. Pero hemos trabajado un montón estos dos años y en una pequeña medida es algo que hemos merecido.

- ¿Soñaba con ganar la Liga?

- Veía que era difícil, porque en la fase regular cada vez que nos metían un gol nos costaba remontar. Pero cuando Maider (Altuna) metió el gol, ya pensamos que esto no se nos escapaba.

- En distintas declaraciones tras la final aseguraban que estaban convencidas de hacer algo grande en Barcelona.

- Estábamos convencidas y con muchas ganas. Al quedar sextas en la Liga nadie esperaba nada de la Real, íbamos sin presión y creyendo en nosotras. Y lo conseguimos.

- ¿El éxito es fruto de su liberación de la presión una vez asegurada la permanencia?

- Sí. Es como que tras salvarnos explotamos y desde ahí empezamos a ir para para arriba. Además está el buen rollo en el equipo.

- No jugó la final.

- Me lesioné hace un mes en el partido contra el Club de Campo al defender un penalti en contra al final. Me rompí el gemelo interior, se me complicó y aún sigo. Me habría gustado haber jugado pero intenté aportar desde el banquillo. Pasé más nervios que en el campo.

- Por cierto, ¿qué tal el examen?

- Al playoff me llevé los apuntes... de paseo. A ver qué pasa. Por si acaso en clase he comentado que hemos ganado la Liga (ríe).