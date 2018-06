Jorge Pérez (entrenador de la Real Sociedad): «Hemos jugado para ganar, pero no nos lo creemos»

No era el objetivo cuando comenzó la temporada, ni mucho menos, pero la alegría en la plantilla de la Real es enorme. Su entrenador, Jorge Pérez, necesitará tiempo para interiorizar lo que han conseguido. Varias horas después de haber ganado la liga, seguía sin creer lo que habían conseguido.

-¿Cómo están? ¡Vaya sorpresa!

-Llegamos a la final a cuatro tras haber estado toda la temporada luchando por evitar los playoffs de descenso. No hemos tenido ninguna presión, las jugadoras estaban muy ilusionadas y claro que hemos jugado para ganar, pero todavía no nos creemos lo que hemos conseguido.

-¿Qué ha pasado para que la Real haya acabado ganando la liga?

-En los cuartos de final demostramos estar muy bien físicamente y en la final a cuatro ha sido parecido. Hemos podido pelear hasta el final en cada partido y eso nos ha ayudado a conseguir el título. También ha sido importante que para nosotras esto era un reto y que nuestras rivales tenían más presión porque estaban más obligadas. Nuestro estado físico y anímico ha sido el idóneo para afrontar esta competición y la clave ha estado en que mentalmente hemos estado muy fuertes. Durante toda la temporada hemos recibido muchos palos y estábamos muy preparadas para cualquier cosa que pudiera pasar.

-Hábleme de la final...

-El 1-0 no nos ha hecho daño, no nos hemos ido del partido y hemos sabido aguantar y sufrir en defensa. Ellas nos han atacado mucho, pero nuestras sensaciones estaban siendo buenas. Sí es verdad que en la segunda parte hemos tenido que tirar mucho de corazón, pero es que para ganar una final también hace falta mucho corazón.

-Al igual que la semifinal, se han impuesto en los 'shoots-out'...

-Hemos estado muy tranquilas, que es lo importante. Las jugadoras estaban muy frescas para afrontar esa situación y han sabido tomar las decisiones acertadas.

-Mención especial merece la portera...

-Nos vamos a acordar de las paradas que ha hecho en los 'shoots-out', pero también ha aparecido en los momentos más decisivos de la final. Ha sido una de las piezas clave.

-Si mira atrás, está claro que éste no era el objetivo.

-Claro que no. Nuestro objetivo era crecer, sacar a gente de la cantera. No hay que olvidar que hemos sido la plantilla más joven de esta final a cuatro. Pero hemos trabajado mucho y nos ha llegado el título. El grupo siempre ha creído que podía ganar cada partido y eso nos ha dado un plus en cada encuentro que hemos disputado.

-Ahora toca celebrar el título y también que se han clasificado para jugar en Europa. ¿Es otro premio, verdad?

-Lo primero, creo que voy a necesitar un poco de perspectiva para darme cuenta de lo que ha sucedido porque en estos momentos la alegría es enorme pero aún no me lo creo. Y por otro lado, sin duda que es un premio jugar en la máxima categoría europea la próxima temporada. Es el premio a muchos años de trabajo y va a ser un reto muy bonito.