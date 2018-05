Hockey hierba La Real Sociedad, a la final four Las jugadoras de la Real Sociedad celebran uno de los tantos. / RS Remonta la eliminatoria ante el SPV Complutense (4-5 en el global) y se medirá este próximo sábado al R.C. Polo en semifinales I.L. Lunes, 28 mayo 2018, 08:13

La Real Sociedad consiguió en el día de ayer clasificarse para la final four tras vencer por dos goles a cuatro al SPV Complutense (4-5 en el global de la eliminatoria). El partido no comenzó de la mejor manera posible para las realistas puesto que en el minuto diez las locales se adelantaron en el luminoso. Pero, a partir de ahí, el rumbo del encuentro cambió por completo. Virginia y Nereba consiguieron darle la vuelta al resultado antes del descanso para poner el uno a dos en el marcador.

En el tercer cuarto, las guipuzcoanas saltaron al verde con el claro convencimiento de poner tierra de por medio. No tardaron en hacerlo, marcando el tercero del partido. Con el uno a tres las de Jorge Pérez ya estaban clasificadas para la final four. Con el conjunto madrileño volcado al ataque y dejando muchos espacios atrás, Maider marcó el cuarto a doce para el final. En los últimos minutos las locales consiguieron recortar diferencias, metiendo el miedo en el cuerpo a las realistas en los últimos segundos del partido, pero el partido ya estaba acabado.

De esta forma, la Real Sociedad se clasifica para la final four y continuará en la lucha por el título de Liga, algo impensable a comienzos de temporada según las palabras de su técnico Jorge Pérez. «Teniendo en cuenta que el partido del sábado lo perdimos 2-1 y que en el de ayer comenzamos encajando, haber accedido a la final four es algo increíble. Las chicas están súper contentas y yo en particular muy orgulloso de lo que han logrado. Arrancamos la temporada regular con muchas dudas. Nuestro objetivo era evitar el descenso y mira al final dónde estamos».

«Iremos a por todas»

La Real Sociedad disputará este próximo sábado en Barcelona la semifinal ante uno de los cocos de la Liga y aspirante al título, el R.C. Polo, que además ejerce de anfitrión. «El Polo ha quedado segundo en la Liga Regular con ocho victorias más que nosotras. Iremos a por todas, a luchar, a disfrutar de unas semifinales y a tratar de acceder a la final del domingo».