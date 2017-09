Jon Rahm está «aprendiendo a cómo vivir esta nueva vida»

Jon Rahm está entre los cinco máximos aspirantes a ganar el Circuito Americano y vela armas antes de la gran cacería que se vivirá en Atlanta. «Supersónico creo que se queda corto. ¿Consciente? No lo sé. Creo que no soy totalmente consciente de todo, la verdad. Sobre todo porque no estoy en casa. Mi aita siempre me dice en casa estás en todos los lados y no me doy cuenta de la magnitud de las cosas que hago y el impacto que tengo allí Aquí, como no soy de aquí, soy un poco uno más».

El de Barrika reconoce que «sueñas con estar en esta situación y hacer estas cosas, pero no siempre todo el mundo se ve capaz de hacerlas. Yo siempre me he visto capaz, pero nunca pensé que fuesen a pasar en este año como ha sucedido. Que a los 22 años me esté pasando esto y viva esta vida... Vivir en otro país no es un problema porque ya llevo cinco años aquí, aunque seguro que para la familia mejor si pudieran verme más. Viajo 27 semanas al año o 30 y eso es un poco duro. Estoy aprendiendo a cómo vivir esta vida. El resto es golf, lo que he hecho siempre, aunque ahora tiene más repercusión».

Advierte de que «puedes tener talento o un don físico pero eso hay que trabajarlo. Y me ha costado lo mío desde muy joven, trabajando muchísimo, yendo a Madrid luego a Estados Unidos. Lo que siempre he tenido ha sido la determinación, la confianza, una seguridad tremenda. Te hablo de segundo o tercero de la ikastola y ya decía en clase que iba a ser un campeón, me sentía capaz, creía que lo iba a hacer. Y está siendo un viaje increíble».