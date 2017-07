«Nuestro objetivo en Europa es llegar a la fase de grupos»

Esther Arrojeria, jugadora del Super Amara Bera Bera, sigue inmersa en la recuperación de su rodilla derecha. La usurbildarra sufrió una rotura de ligamento cruzado en marzo, en un entrenamiento con la selección en Rumanía. Ese mismo mes se operó en Madrid, pero hace dos semanas tuvo que volver a pasar por el quirófano. Las adherencias impedían la extensión completa de la articulación y los médicos decidieron someterle a una artroscopia. Se han retrasado su recuperación y la puesta a punto. Necesitará entre seis y nueve meses. El club tomó la decisión de realizar fichajes.

- ¿Cómo se encuentra tras su segunda intervención?

- Todo parecía indicar que mi rodilla estaba mejor, pero he tenido que volver a operarme. No consigo la movilidad completa de la rodilla. No puedo doblar ni estirar bien la rodilla. Le falta tiempo. Espero tener buenas sensaciones pronto para así poder incorporarme al equipo cuanto antes. Aunque lo veo lejano.

- ¿Para cuándo está prevista su incorporación?

- La recuperación de este tipo de lesión suele ser larga. Han transcurrido cuatro meses desde mi primera intervención. Pero como he tenido que volver a pasar por el quirófano este mes, es como si llevase uno. Queda mucho tiempo por delante y no me quiero poner una fecha. No quiero presionarme. Mi único deseo es recuperarme de la rodilla.

- Han sido unas vacaciones duras.

- El peor verano que he vivido hasta ahora. Estuve en rehabilitación. Después tuve que operarme de nuevo y he llevado muletas varios días. A partir de ahora espero estar mejor física y anímicamente.

- El 1 de agosto comienza la pretemporada para el equipo. ¿Acudirá a los entrenamientos junto a sus compañeras?

- En principio, asistiré a los entrenamiento con ellas. Pero realizaré mis ejercicios de recuperación. Quiero estar cerca del equipo. Hay mucha gente nueva y va a ser una temporada completamente diferente para nosotras. Quiero estar desde el principio al lado de mis compañeras.

- ¿Qué opina de los fichajes?

- Es la plantilla más amplia que hemos tenido nunca. Han sido muchas incorporaciones. Van a reforzar muy bien el equipo. Es gente joven y vendrá con ganas de aprender. Considero que el estilo de juego va a cambiar un poco. Estoy con ganas de ver lo que nos depara.

- ¿Qué le parece el Colegio de Gala portugués como primer rival de la EHF Cup?

- Hemos tenido suerte en este sorteo. Nuestro objetivo de no jugar lejos de casa se ha cumplido. Era muy importante para nosotras porque entre la ida y la vuelta jugaremos en Liga contra el Rocasa.

- ¿Ve asequible la primera eliminatoria?

- Todo puede pasar, pero a priori es un equipo al que podemos ganar.

- ¿Y en caso de llegar a la segunda ronda?

- Dentro de lo que cabe, son equipos a los que nos podemos imponer ya que hemos evitado a los más fuertes. Es una eliminatoria que podemos afrontar. Queremos llegar a la fase de grupos, que es algo que no hemos podido alcanzar hasta ahora.