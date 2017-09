Rugby Un proyecto que rompe moldes Las integrantes de la plantilla del Bera Bera, en un partido frente al Gernika la pasada temporada. / A.P. El equipo femenino de rugby del Bera Bera afronta su primera temporada en la Liga Vasca con el objetivo de servir de escaparate para el futuro IMANOL LIZASOAIN SAN SEBASTIÁN. Martes, 19 septiembre 2017, 07:58

Comenzaron el año pasado con un nuevo proyecto y esta temporada pretenden consolidarlo. Ese es el objetivo del equipo femenino de rugby del Bera Bera, que esta próxima temporada formará parte de la Liga Vasca. Además, lo hará como único conjunto donostiarra del campeonato. Este club no busca objetivos deportivos a corto plazo, ya habrá tiempo para eso más adelante. El propósito del Bera Bera es situar al rugby femenino en el mapa de las miles de disciplinas deportivas que se practican hoy en día en el mundo, rompiendo así ese techo de cristal que muchas veces limita e impide el avance de las mujeres en su carrera laboral o deportiva.

El crecimiento del rugby femenino es ya todo un hecho. Fue deporte olímpico en los pasados Juegos de Río (aunque en la modalidad de 7) e incluso Gipuzkoa estuvo representada en el combinado nacional por la ordiziarra Amaia Erbina. Es más, hace dos años, solamente existían cinco equipos femeninos en Euskadi, esta temporada habrá el doble, diez.

Quien mejor nos puede explicar los pormenores del proyecto del Bera Bera femenino es su coordinador, Ángel Aizpitarte (Elgoibar, 1958). Un hombre vinculado al mundo del rugby desde hace más de cuarenta años y que ahora está centrado en dar una salida a aquellas chicas que quieren practicar este deporte. «El año pasado la Federación Vasca nos propuso crear una liga ad hoc para los equipos que empezábamos, en la que participamos con nuestro equipo sénior. Existe un interés común por parte de todos los clubes guipuzcoanos en desarrollar y avanzar en el rugby femenino. Desde el Bera Bera nos hemos dado cuenta de que tenemos un déficit muy grande dentro de esta disciplina. Tenemos alrededor de 230 jugadores, pero solo un 10% son mujeres. Eso tiene que cambiar. Nuestro objetivo a largo plazo es tener cantera en el Bera Bera. Es un proyecto en el que todos los clubes se están volcando. Ojalá en un futuro existan ligas inferiores, puesto que ahora, esas ligas son mixtas y dificultan el avance del rugby femenino».

Aizpitarte asegura que «no fue a una sola persona a la que se le encendió una bombilla a la hora de crear el equipo femenino, sino que fue cosa de unos cuantos. Todos éramos conscientes de que era necesario y prioritario volcarse con este proyecto. Llevábamos años queriendo desarrollar el rugby femenino y el año pasado nos lanzamos a ello. Vimos que era posible juntar a un grupo de amigas e ir dándole forma al equipo. Con el paso de las semanas, el boca a boca entre ellas funcionó muy bien y se fueron apuntando más jugadoras».

La Única, el favorito

Escor Gaztedi, Universitario Bilbao, Hernani CRE, Avia Eibar, Orkli Ordizia, Gernika R.T., Marzola R. C. Rioja, Durango Nissan Gaursa, AVK Bera Bera y La Única, son los diez equipos que esta temporada se verán las caras en la Euskal Liga Vasca. Precisamente esta última escuadra, La Única, es una de las veteranas de la categoría y la favorita para ganar la Liga y subir a División de Honor A. Choca así con los intereses de clubes como el Bera Bera, que se encuentra en fase de crecimiento. Con todo, Aizpitarte nos asegura que para estos equipos con mayor recorrido no supone ningún problema medirse contra conjuntos que están empezando, sino todo lo contrario. «Hay un entente entre todos los clubes que tenemos equipos femeninos, y ese es el sentido común. Lógicamente cuando juguemos contra La Única, ellas no van a sacar a su once de gala, sino a jugadoras que también estén empezando. Hay consenso en que lo que nos conviene a todos no es ganar de paliza a otro equipo sino que el rugby femenino vaya creciendo poco a poco y haya cierta competitividad. El otro día en la reunión que tuvimos en la Federación, los representantes de los equipos veteranos nos aseguraban que ya estaban cansados de jugar siempre contra los mismos equipos».

El Bera Bera debutará el último fin de semana de este mes frente al Durango.