Vela «Las primeras doce horas fueron muy duras» Las condiciones siguen siendo difíciles para todos los participantes. / UGO FONOLLA Xabi Fernández describe desde el 'Mapfre' cómo se está desarrollando la exigente primera parte de la segunda etapa I.A. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 8 noviembre 2017, 07:40

La mayor parte del material gráfico que está llegando desde los barcos de la Volvo Ocean Race tiene un denominador común: Agua barriendo las cubiertas y bañeras, calando a los participantes.

El navegante del 'Dongfeng', el baionatarra Pascal Bidegorry, apunta que «hay mucha agua a por todos lados. Estamos completamente empapados tanto por fuera como por dentro de nuestros trajes de agua».

La sensación es contradictoria para los regatistas. Por un lado están volando y disfrutando. Por otro, están incómodos tanto fuera como dentro del barco. En poco tiempo cambiará radicalmente la situación, cuando lleguen a las calmas y calores tropicales.

Desde el 'Mapfre' llegó ayer un correo electrónico de Xabi Fernández, quien reconocía que «las primeras doce horas fueron más duras de condiciones de lo que recordaba. Aún sabiendo el parte meteorológico, navegar con más de 30 nudos es siempre estresante y duro. En algún momento me acordé de la salida de mi primera Volvo Ocean Race, desde Vigo, si no me equivoco un cinco de noviembre también (en 2005), en la que tuvimos más de 30 nudos durante toda la primera noche en la que era la primera edición con los VO70 y varios barcos tuvimos que parar en la costa portuguesa».

En cualquier caso, no puede esconder el de Ibarra que «esta vez hemos disfrutado cada milla después de haber dejado el río Tajo en Lisboa y ahora tenemos a la vista a varios barcos, lo que vuelve a ser un recordatorio de lo que va a ser esta regata: una locura».

Fernández se muestra satisfecho de cómo está funcionado su equipo: «Perfecto, como siempre. El de tierra nos ha dejado el barco en perfectas condiciones para exprimirlo al máximo y los regatistas dando el 100% como siempre. Poco más puedo pedir». Solo quiere «que tengamos un poco de suerte al pasar Madeira y podamos echar mano al 'Dongfeng' otra vez».

A vueltas con el tracker

Los dos favoritos para ganar la vuelta al mundo están llevando la voz cantante y alternándose en cabeza de regata a pesar de lo que diga el tracker. Y es que el sistema de seguimiento de los barcos no está siendo muy fiable en estos primeros días de regata. Las posiciones de los siete veleros se marcan de manera exacta, sí, pero la organización los clasifica de una manera singular. Hasta ayer el punto de referencia era la costa oeste de África, por lo que un barco más al sudeste que otro aparecía mejor clasificado, cuando en realidad podía ir hasta último.

El agua sigue barriendo las cubiertas y bañeras de los barcos a poco de llegar a las calmas ecuatoriales

El 'Mapfre' y el 'Dongfeng' siguen llevando la voz cantante y alternándose en el liderato de la regata

Ayer la dirección de la regata decidió corregir esta anomalía y ahora el punto de referencia está colocado al sur de Cabo Verde.

Otro factor que tiene que ver con lo virtual y no con lo real, aunque desde tierra eso virtual es la referencia válida, es que los barcos podrán ponerse en 'modo invisible' una vez en cada etapa, aunque nunca dentro de las últimas 200 millas. Los partes de posiciones se emiten cuatro veces al día (01.00, 07.00, 13.00 y 19.00 UTC, una hora más para nosotros) y el 'modo invisible' se puede usar como una ventaja táctica para hacer un movimiento diferente que sea interesante ocultar a los rivales. La zona de los Doldrums es muy propicia para no aparecer en las pantallas de los demás.

El riesgo de Madeira

Por segunda vez en esta Volvo Ocean Race los barcos han pasado cerca de Madeira. En la primera etapa la isla de Porto Santo era punto de paso obligado entre Alicante y Lisboa y en esta ocasión el archipiélago luso estaba en plena trayectoria hacia el sur. La noche del lunes al martes algunos barcos se acercaron mucho a la isla principal pero con cuidado de evitar el enorme desvente que ésta produce por el sur».