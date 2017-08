Carreras de Caballos Los potros se la juegan en el Critérium Internacional 'La Chana' venció en el Criterium Nacional. / JOSÉ MARI LÓPEZ 'Nice Piorno' es la principal amenaza para el escuadrón que presenta la preparadora donostiarra Ana Imaz IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Domingo, 27 agosto 2017, 08:43

El mes de agosto se despide en el hipódromo con el ligero aire de nostalgia que siempre acompaña al Critérium Internacional. Superado el epicentro de la temporada y su momento álgido, el premio Gran Casino Bilbao servirá para coronar al mejor dos años del verano. No estamos ante una prueba cualquiera. Se trata de la segunda carrera más antigua de cuantas se disputan en San Sebastián y, aunque no resplandece como en sus tiempos más gloriosos, los potros siguen ofreciendo un soplo de aire fresco al siempre anhelante turf nacional.

Tal como ha sucedido en campañas anteriores, los lotes de dos años han sido muy reducidos desde que debutaran los primeros representantes de la generación en primavera. La preparación de Ana Imaz ha sido, de largo, la más representada en este tipo de carreras y tampoco fallará en la gran cita estival. La preparadora donostiarra ha dejado escapar muy pocas pruebas de dos años, pero no pudo conquistar la más importante disputada hasta el momento, el Martorell.

Ahora en casa, Ana Imaz pone en pista a tres potros que podríamos considerar como los mejores de los debutados. Los tres vienen de ganar además en su última salida a pista. La más experimentada es 'Lady Great', hermana de 'Shamahina', que el año pasado ya se llevó esta carrera. Su entrenadora considera que la joven es mejor, por lo que podemos hacernos una idea de su potencial. Más viendo la aceleración que ha demostrado en todas sus actuaciones.

'Lady Great' es la más experimentada de Ana Imaz y 'Kiko', el de mayor futuro

El potro con más futuro de los que presenta Imaz podría ser 'Kiko'. Adquirido en Gran Bretaña esta primavera, tiene un físico privilegiado y un potencial que no debería alcanzar su cénit a la edad precoz. Hoy se enfrenta a su batalla más dura, pero viene de demostrar que cada vez está más serio y que galopa. En el debut estuvo batido por 'Valle Inclán', más espabilado y afinado. Con un físico ideal para el circuito, su mejor puesta a punto lo convierte en otra referencia a considerar.

Al margen de los Imaz tenemos a 'La Chana' y 'Nice Piorno'. La primera se impuso en el Critérium Nacional, pero debería de dar un salto importante para batir a los potros importados. De 'Nice Piorno' se habla mucho y bien. Tras su excelente debut, no tuvo suerte en su presentación en la pista, en la que 'Ababol' se lo llevó puesto en Bugati. Christian Delcher lo considera mejor que un 'Attila le Tartare' que debutó encandilando en la pista y, si su trainer tiene razón, será francamente difícil ponerle el cascabel.

¿Día para Sousa?

Además de montar a 'Kiko' en el Critérium, el jinete portugués Ricardo Sousa contará hoy con varias montas de garantías. Pilotará a la favorita 'Loup Boutin' en la prueba de venta que abre la mañana. Por valor no habría discusión, pero tras su última performance da miedo olvidarse del tordo 'Pemán'. En la carrera volverá a la competición tras dos años de ausencia 'Amaro Pargo', un más que interesante elemento de Arizkorreta que marcó valores cercanos a 40 en Francia. Tras superar una larga lesión, todavía debería ser pronto para él, pero la clase siempre merece la más alta consideración.

Ricardo Sousa también se subirá a la favorita en la tercera de la tarde. 'Fable of Arachne' apuntó mucho en su anterior y esta vez el lote parece más sencillo. Mejor ocasión no va a encontrar. En el hándicap primera parte, el favoritismo está mucho más repartido, pero no es nada descartable la opción que jugará el jinete portugués con 'Singatoba', autor de un gran remate en su última. El programa se completa con una prueba para jinetes amateurs en la que 'Hashtag' y Marcos Carmena, que ya se asociaron con éxito hace un par de semanas, podrían repetir.