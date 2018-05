Herri kirolak Se ponen en juego otros cuatro títulos Serán dos más de aizkora y dos de piedras IÑIGO GOÑI Jueves, 31 mayo 2018, 08:27

El festival contará con otras cuatro finales, dos más de aizkora y dos de piedras. Josean Etxeberria II y Julen Larrea III se medirán en la final sub 23 y Unai Zabala y Xuban Kañamares lo harán en sub 19. Son aizkolaris del futuro. Atutxa, Vicente y Larrañaga han ganado con anterioridad el campeonato sub 23 o el sub 19.

Otro campeonato paralelo es el Harrijasotze Binakako Txapelketa. Han llegado a la final los dúos Xabier Peña-Imanol Albizu 'Goikoetxe y Mikel Lopetegi 'Urra'-Imanol Illarramendi 'Kortaberri'. Y la gran novedad es la disputa del primer Harrijasotze Binakako Txapelketa femenino. Nunca antes habían participado juntas cuatro mujeres y lo hacen Idoia Etxeberria y Karmele Gisasola contra la madrileña Raquel de la Calle y la segoviana Julia Martínez.