Balonmano Puche: «No nos podemos confiar nada» Montse Puche dirige a sus jugadoras durante un partido del Bera Bera. / JOSÉ MARI LÓPEZ Puche, prudente tras las brillantes victorias del Super Amara fuera de casa. Tiene claro que cada partido de Liga que les queda por jugar es una final y confía en poder alzarse con la Copa, que se le escapó el año pasado XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Martes, 20 marzo 2018, 08:39

No resulta nada sencillo estar en la piel de Montse Puche. De nuevo dirige a un equipo que aspira alcanzar lo máximo, la conquista de los dos títulos en liza, la Liga y la Copa. Dos campeonatos que estuvo a punto de reeditar en la pasada edición pero que después de mucho esfuerzo acabó ahogándose en la orilla. El vil 'gol average' en aquel caso les arrebató la Liga y la Copa se les escapó después de jugar una segunda prórroga para terminar cediendo por un gol.

En esta ocasión confía en que no ocurra lo mismo, aunque las cosas no están nada sencillas. En condiciones normales el Super Amara podría estar en estos momentos fuera de la lucha por hacerse con su quinta Liga y mucha culpa de que el equipo siga vivo en la competición es de su entrenadora, al haber llevado a su equipo a conseguir cotas impensables como las victorias en los terrenos de sus dos máximos rivales, el Rocasa y el Guardés.

De la inesperada derrota en casa ante el Málaga, un equipo de mitad de la tabla, Puche saca una lectura positiva. Justifica el resbalón con «el trasiego de viajes que tuvimos en esas fechas al ir de Canarias a Ibiza pasando por Donostia. El caso es que nos ganaron sin que jugáramos mal. Nos falló el acierto de cara a portería y eso es una cosa que tenemos que trabajar. Al margen de este partido, hay que reconocer que el equipo siempre ha dado la cara».

«Si no hubiéramos fallado contra el Málaga, quizá no habríamos sido capaces de ganar al Guardés»

«Nos falla la finalizacion ante la portería, apartado del juego que tenemos que mejorar»

Puche lanza la hipótesis, basándose en la capacidad de superación que tiene este equipo, que el pinchazo contra el Málaga pudo ser el revulsivo para sorprender al Guardés en su casa. «A toro pasado prefiero las cosas tal y como están, haber perdido contra el Málaga y no contra el Guardés porque pienso que si no hubiésemos fallado en casa contra el Málaga a lo mejor no habríamos sido capaces de ganar al Guardés».

Su futuro en la Liga está en manos de las gallegas. La entrenadora madrileña confía en que «el Guardés gane al Rocasa, aunque también puede pasar que éste pinche antes. A mí ahora sólo me preocupa mi equipo y somos conscientes de que todo lo que nos queda son finales».

Haber superado con nota los dos partidos más complicados del campeonato y redondearlo con la reciente victoria en casa del Mavi hace que Puche insista en transmitir a su joven plantel que «no nos podemos confiar lo más mínimo. Todavía nos quedan muchos partidos complicados por delante y si afrontas un partido pensando que en teoría tu rival es inferior eso ya es un hándicap en tu contra. Cada partido que nos toca jugar es una final y hay que estar siempre al máximo», apostilla.

Capacidad de reacción y demostración de haber acertado en sus decisiones ante los contratiempos lo ha demostrado desde su llegada relámpago al final de una campaña en la que logró enderezar el rumbo del equipo para proporcionarle uno de los cuatro títulos que atesora.

El año pasado recompuso el equipo tras perder de la noche a la mañana a sus dos centrales internacionales, Arrojeria y Alicia Fernández, motores del equipo. Esta vez se queda sin el puntal de la defensa en diciembre. El resultado del reajuste defensivo está siendo sobresaliente. Hace dos años se hicieron con la Liga tras ganar todo desde octubre. Ahora está un poco más complicado al depender de terceros y «de contar con una plantilla con menos experiencia. Cuesta más que les llegue el mensaje. Hay que repetir más las cosas para que salgan bien».