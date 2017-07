CABALLOS El plan de los domingos está en el hipódromo Hoy se reanuda la temporada de verano haciendo un guiño a la Belle Epoque donostiarra con motivo de la inauguración de 1916 IMANOL ARRUTI San sebastián. Domingo, 9 julio 2017, 12:37

Tras unos días de descanso, el hipódromo de Donostia reabre hoy sus puertas para encarar la fase más importante del verano. Con el aroma clásico que desprenden las reuniones dominicales, cinco carreras servirán de rampa de lanzamiento hacia las preparatorias de los grandes premios que se disputarán a partir de la semana que viene. En la reunión de hoy merece una especial consideración la prueba reservada a los dos años debutantes, en la que se estrenarán varios elementos que tienen mucho que decir durante la temporada estival.

Para conmemorar la inauguración del hipódromo en 1916, la Sociedad Kresala volverá a vestir el hipódromo de época, tal como hizo el pasado año. La iniciativa se repetirá cada año y todo el que lo desee puede sumarse al festejo luciendo prendas propias de la Belle Epoque donostiarra. Será una buena manera de dar ambiente y color a una jornada que también tendrá su lado solidario; Aspanogi, la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Gipuzkoa, contará con la ayuda de los soldados imperiales de Star Wars para recaudar fondos en huchas solidarias, en el marco de la campaña #thepinkforce.

Premio 1916 Belle Epoque (2 años debutantes) / 6 000 euros / 1.300 metros Nº CABALLO PESO JINETE CAJÓN COMENTARIO 1 A Kiko 56 R Sousa 3 Iba a debutar antes. Se le intuye potencial 2 Norwin 56 A Werle 2 Puede tener dinero. 3 Opari 56 N De Julián 5 Tiene hermanos divertidos. Para más adelante 4 C Valle Inclan 56 J L.Martínez 6 Varias veces matriculado. Se habla bien. 5 Ategorrieta 55,5 V Janacek 1 Hermanos muy donostiarras. Tiene recorrido 6 B La Chana 54,5 J Gelabert 4 Papeles para ser precoz y rápida. Peligro Premio Onda Vasca (Amazonas y Gentlemen) / 4 000 euros / 1.600 metros Nº CABALLO PESO JINETE CAJÓN COMENTARIO 1 A Acamante 67 Sr Sarabia, D.A. 8 Ganador de una similar. Otra vez en la gemela 2 B Arnulfo (5) 66 Sr Pineda, G. 7 Forma, valor y pista. Va a dar guerra 3 Lava 66 Sr Alonso, M. 2 Ganó el domingo en Dax. Para colocaciones 4 Ningal 63 Sr Carmena, M. 1 Retirado 5 Correntoso 59 Srta Pérez, C. 5 Vuelve a competición y ha dado poco valor 6 C Laffan (3) 62 Sr Melgarejo, I. 10 1 año parado tras lesión. Si está bien, gana 7 Urgull 62 Srta Gelabert, L. 9 Puede favorecerle la pista. Tiene clase. Ojo 8 Cinnamon Crescent 59 Sr Pulido, M. 4 Algo perjudicada de peso. Opción secundaria 9 Marmaris 61 Sr Laborde, P. 3 Sus objetivos parecen otros. No le apostamos 10 Melopea 60,5 Srta Buesa, C. 6 Se debut fue desesperanzador. No tocar Premio Endanea Garden (3 años no ganadores) / 5 000 euros / 1.600 metros Nº CABALLO PESO JINETE CAJÓN COMENTARIO 1 Paraiso Canarias 59 J Gelabert 7 Calidad, pero lleva un año parado. Veámosle 2 Nador (5) 57 J M.Borrego 6 Lleva dos con malos síntomas. Cuesta creer 3 B London Calling 56 A Werle 2 Está verde, pero en este lote va a mejorar 4 C Nebli 56 J L.Martínez 4 Buena reaparición. A poco que progrese, cerca 5 Nebro 56 N De Julián 11 No mal debut, aunque lejano. Hay que esperar 6 Niger 56 F Martínez 9 De momento no ha dado valor. Sin avales 7 A Obanos (5) 56 V Janacek 5 Debe beneficiarle SS. Si repite nivel, a ganar 8 Haddeya 52 Srta Buesa, C. 10 Reenganchada. Si corre delante, sorpresa 9 Jannia 54,5 R Sousa 3 Experiencia y forma. Debe estar en la pizarra 10 Marry Me (4) 54,5 M Gomes 1 Reaparece. Parece que tiene dinero. Seguir 11 Slovena 54,5 A Fiori 8 Las condiciones no le favorecen. Complicado Gran Premio Irizar (Hándicap 1ª parte) / 5 000 euros / 2.000 metros Nº CABALLO PESO JINETE CAJÓN COMENTARIO 1 B Gael Legacy 62 J E.Jarcovsky 6 Viene de apuntar en la pista. Bonita chance 2 Artesa (3) 56,5 A Fiori 3 Siempre rinde aquí, pero reaparece. Esperar 3 Canttylla 56,5 J L.Martínez 5 Ganó bien. Condiciones más difíciles. Cuenta 4 Nemerina 56,5 V Janacek 9 Sin tocar en la reentré. Vigilar muy de cerca 5 A Queen of Angels 55,5 R Sousa 11 Avisó de que está para ganar. A considerar 6 Quimera 54,5 N De Julián 2 No corre mal, sin apuntar. Alguno delante 7 Naperonia 54 M Gomes 12 Retirada 8 Alcara du Bardet 53,5 J Gelabert 10 Anda apuntando y mejora en la báscula. Ojo 9 Lyric Ballad 53,5 C A.Loaiza 1 Su mitin, pero lleva un año sin correr. No 10 C Palkia 52,5 F Martínez 7 Está en forma y el peso le coloca en la pomada 11 Maiar 51,5 J Zambudio 4 Lleva un mal año. Debe bajar en el hándicap 12 Millenium Falcon 49,5 A Gutiérrez B. 8 Muchos metros. Afinándose para otro día Premio Kresala 50º Aniversario (Hándicap 2ª parte) / 4 000 euros / 2.000 metros Nº CABALLO PESO JINETE CAJÓN COMENTARIO 1 Maria de la O 62 J L.Martínez 6 Viene de caerse y suele dejar poso. Incógnita 2 L'Airin 62 J Gelabert 3 No ha dado síntomas de cobrar pronto. Difícil 3 Sagekali Rosetgri 61,5 A J.Graterol 8 Ya en el hándicap, veremos cuanto vale 4 Samsara (5) 61 F Martínez 4 Tras perfilar forma, empieza a dar miedo 5 Lady Lola (4) 61 V Janacek 9 Algo perjudicada de peso. Colocaciones 6 B Borysthene 60,5 R Sousa 2 Reenganchado. Muchos metros, pero asusta 7 C Strawberrybanana 60 E J.Arguinzones 5 Está en forma y situada. A pelear por todo 8 A Stone Me 59,5 M Gomes 10 Ganó fácil y apenas le han penalizado. Ahí 9 Narrika 59 J M.Borrego 1 Tiene dinero, pero le falta un puntito. No lejos 10 Ley de Leyes 55,5 N de Julián 7 Apuntó, pero necesita lotes más sencillos

En lo estrictamente deportivo, hay ganas de ver en pista a lo que parece una interesante generación de dos años. La cuadra de Ana Imaz es un maná inagotable de potros. Esta vez se estrenan 'Kiko', 'Norwin' y 'Valle Inclan'. El primero, con un físico más propio de un adulto, fue adquirido esta primavera por la cuadra Martul en 35.000 libras. Unas sobrecañas le impidieron correr el Martorell, pero tiene trabajos como para ser temible en su estreno. Más desconocido es su compañero de colores 'Norwin', pero Imaz suele sacar chispas a los orígenes alemanes. 'Valle Inclan' ha estado varias veces matriculado en Francia y parece que su hucha no tardará en llenarse.

Aunque sería una pequeña sorpresa que no ganara un Imaz, 'Ategorrieta' y 'La Chana' tienen pinta de que van a vender cara su piel. La primera pertenece a una familia que adora el hipódromo de Donostia y su padre 'Rip Van Winkle' debe aportarle más físico y calidad. Su hermana 'Andalucia' ya ganó esta carrera y es la primera dos años que debuta en este curso para Guillermo Arizkorreta. Muchas luces en verde. 'La Chana' por su parte, será la baza de Ramón Avial para las carreras de potros esta temporada. Sus hermanos 'Topdak' y 'Top Rag' fueron pronto rentables y estamos seguros de que está lista para cobrar sus primeros euros.

En la jornada volverá a la competición el rapidísimo 'Laffan'. Impactante ganador de la preparatoria del Gobierno Vasco hace dos veranos, un problema en el corvejón le ha tenido apartado de las pistas durante un año. Le han buscado una suave reaparición en carrera de jockeys amateurs, pero parece que en los entrenamientos está mostrando muchas ganas. En esta ocasión se encontrará con otro feroz puntero como 'Acamante', por lo que la pelea puede ser espectacular.

El principal favorito del día será 'Obanos' en la carrera para tres años no ganadores. Reenganchado, su valor primaveral destaca en un lote con bastantes resquicios. Aunque no parece un caballo fácil de montar, su valiente estilo de correr debe ser premiado en un circuito como este. Por calidad, sus rivales deberían ser 'London Calling' y 'Paraiso Canarias'. El primero tiene mucho progreso y el segundo reaparece tras una larga ausencia. Si tiene la mitad de calidad que su madre 'Bellaside', sube al podio.

El programa se completa con el desdoblado del hándicap. Fácil ganadora en su anterior, no parece que los dos kilos que le han subido a 'Stone Me' sean suficientes para impedir que repita. En la primavera manga el pronóstico está bastante más abierto. Tras apuntar, 'Queen of Angels' encuentra unas condiciones favorables para estrenarse.