Surf Las piscinas de olas llegan al Mundial El Surf Ranch de California se convertirá en septiembre en el primer escenario de olas artificiales que acoja el circuito mundial de surf. Arranca en Australia un circuito diferente al de cualquier otra temporada ÁLVARO VICENTE Viernes, 16 marzo 2018, 08:32

Ya está en marcha el circuito mundial de surf. Hasta ahora eran los mejores especialistas de este deporte en las mejores rompientes del planeta, en el mar. Este será distinto a cualquier otro porque por primera vez en la historia una de las doce citas de las que consta el circuito se celebrará en agua dulce, en una piscina de olas. Será en septiembre cuando el Surf Ranch situado en California acoja la séptima de las once pruebas que tiene el calendario masculino.

Esta piscina de olas es un proyecto impulsado por el once veces campeón del mundo, Kelly Slater. Las fotografías y vídeos que circulan por las redes sociales dejan ver una ola perfecta, con tubo, en mitad del desierto, que puede hacer las delicias de los aficionados. Va a ser un hito en este deporte que será olímpico por primera en los Juegos de Tokio 2020. Tiene pinta de que más pronto que tarde la cita olímpica se celebrará en una piscina de olas sin dependencia del mar y a gusto del espectador.

Calendario hombres 11-22/03 Quiksilver Pro Gold Coast (Australia) 28/03-8/04 Rip Curl Pro Bells Beach (Australia) 11-22/04 Margaret River Pro (Australia) 10-19/05 Oi Rio Pro (Brasil) 27/05-9/06 Bali Pro (Indonesia) 2-13/07 Corona Open J-Bay (Sudáfrica) 10-21/08 Tahiti Pro Teahupo'o (Tahití) 5-9/09 Surf Ranch Lemoore (California) 3-14/10 Quiksilver Pro France (Francia) 16-27/10 MEO Rip Curl Pro Portugal (Portugal) 8-20/12 Billabong Pipe Masters (Hawái)

Calendario mujeres 11-22/03 Roxy Pro Gold Coast (Australia) 28/03-8/04 Rip Curl Pro Bells Beach (Australia) 11-22/04 Margaret River Pro (Australia) 10-19/05 Oi Rio Pro (Brasil) 27/05-9/06 Bali Pro (Indonesia) 10-17/07 Corona Open J-Bay (Sufáfrica) 30/07-5/08 Vans US Open of Surfing (EE UU) 5-9/09 Surf Ranch Lemoore (California) 3-14/10 Roxy Pro France (Francia) 25/11-6/12 Hawaii Pro (Hawái)

Por de pronto, antes de que llegue septiembre, Kelly Slater ya se ha lanzado a organizar un campeonato en su instalación de olas, la Founder's Cup, para confirmar que su piscina funciona a la perfección y está capacitada para albergar una prueba del circuito. Se le ha ocurrido organizar una competición por equipos mixtos agrupados por regiones del mundo. Será el 5 y 6 de mayo. Un festival que incluirá conciertos, exposiciones, degustaciones de comida...

El propio Slater será el capitán del equipo de EE UU en esta Founder's Cup, mientras que Stephanie Gilmore comandará a los australianos, Gabriel Medina liderará al equipo brasileño, la francesa Johanne Defay será la capitana del equipo europeo y Jordy Smith capitaneará al equipo mundial. Hasta ese día, el circuito mundial todavía deberá parar en Australia, Indonesia, Sudáfrica, Brasil y Tahití, para después pasar por Francia, Portugal y Hawái, lo que supone ir a los cinco continentes.

John John Florence, favorito

Estamos ante una temporada en la que John John Florence es el hombre al que todos quieren derrotar. El surfista hawaiano parte un año más como el gran favorito para hacerse con el título mundial. Eso sí, las distancias con sus más directos rivales se han acortado a tenor de lo que se vio la temporada pasada con ese desenlace tan ajustado frente a Gabriel Medina. Para muestra un botón: Florence ha caído en segunda ronda en la primera cita del Mundial a manos de Mikey Wrigh, algo que no había ocurrido con un campeón del mundo en las dos últimas décadas.

Medina es el otro gran candidato, por encima de Jordy Smith, Owen Wright y cualquier otro. Su capacidad competitiva, formidable físico y rendimiento en cualquier tipo de ola y condiciones lo convierten en el gran enemigo de Florence.

Este 2018 será recordado también por la retirada de la élite del surf mundial de Mick Fanning, tres veces campeón del mundo y con 22 victorias en campeonatos del Mundial. Fanning pondrá fin a una brillante carrera profesional en la próxima cita de Bells Beach, en apenas unos días. Ha decidido echar el cierre en ese mítico campeonato porque allí logró su primera victoria como profesional. «Pienso que he perdido el entusiasmo por competir día tras día. Es algo que he hecho desde que tenía 17 años e incluso desde antes en los QS y en la etapa júnior. Siento que ya no puedo dar el cien por cien siempre. No estoy disfrutando tanto como en el pasado. Todavía amo el surf y estoy motivado, pero creo que es tiempo para otros, esta etapa de mi vida se acabó», afirma el australiano.

No habrá ningún surfista vasco en este circuito WCT. Competirán en el QS, la segunda división desde la que se salta al WCT. Zarautz acogerá una prueba del QS de 4 al 8 de abril.

Si Florence es el rival a batir en categoría masculina. Tyler Wright lo es en mujeres. La australiana suma dos títulos consecutivos también. Su transformación ha sido notable en las últimas temporadas a nivel físico y mental para ganar el Mundial, incluso pudo superar una lesión de rodilla para proclamarse campeona cuando se lesionó en Portugal. Estoy nerviosa. Siempre me pasa cuando arranca la temporada. Estoy deseando ver cómo llegan todas después de la pretemporada», afirma Wright.