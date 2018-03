Balonmano Pioneras desde los seis metros A Izaskun Calleja y Maite García se les sigue dibujando una sonrisa cuando tienen un balón de balonmano en las manos . / USOZ La Federación Guipuzcoana rinde homenaje a las pioneras del balonmano con motivo del partido entre España y Alemania. Izaskun Calleja y Maite García entraron en la primera convocatoria de la historia de la selección BORJA OLAZABAL SAN SEBASTIÁN. Sábado, 24 marzo 2018, 09:45

Esta tarde, y dentro de los actos de celebración del 75 aniversario de la Federación Guipuzcoana de Balonmano, se disputará en el Gasca el partido oficial entre España y Alemania, a partir de las 20 horas (Teledeporte). En el descanso se rendirá homenaje a las pioneras del balonmano en Gipuzkoa. A aquellas que pusieron la primera piedra para que hoy el territorio tenga la tradición balonmanística que tiene en categoría femenina y para que San Sebastián pueda disfrutar de un encuentro de estas características.

Aquellos inicios están lejos de los focos y el espectáculo de hoy. Equipos ligados a la sección femenina de la Falange, balones que pesaban un quintal, pistas al aire libre en las que las jugadoras se mojaban... Pero también recompensas en forma partidos internacionales o llamadas de la selección española.

IZASKUN CALLEJA Equipos Touring, Medina San Sebastián, Salleko, Bidebieta. Desde los 14 años hasta los 30. Selección Jugó el primer partido de la historia de la selección española. Puesto Jugaba de portera.

MAITE GARCÍA Equipos Medina San Sebastián, Anoeta y otra vez Medina. Desde los 14 años hasta los 23. Selección Fue convocada para el primer partido de la historia de la selección. Puesto Jugaba de pivote.

En el Gasca se darán cita muchas de las primeras jugadoras de balonmano de Gipuzkoa, aunque serán dos las que bajen a la pista a recibir un reconocimiento en representación del resto. Ellas son Izaskun Calleja, que jugó de portera, y Maite García, que fue pivote. Afirman al unísono que «lo mejor que nos ha pasado ha sido el balonmano. Hemos hecho muchas amistades. Estábamos en unas edades en las que eso era muy importante para todas y las amigas que hicimos entonces duran hasta hoy».

«En la primera convocatoria me rompí la tibia», cuenta apenada Maite García

«Empezamos dando tres pasos y lanzando contra la pared», recuerda Izaskun Calleja

«No cobrábamos y nos decían que estábamos locas, pero sarna con gusto no pica»

Los inicios

Corrían los años sesenta y Maite García cuenta que «casi todas empezamos a jugar de la misma manera, a través de la sección femenina. A nosotras nos lo propuso nuestra profesora de educación física en el colegio; que si queríamos jugar a balonmano fuéramos a hacer una prueba para jugar con los equipos Medina -eran los equipos controlados por la sección femenina-. Y allí fuimos. Tenía catorce años cuando empecé. Y después de jugar con el Medina algunas nos fuimos a jugar con el Anoeta».

Izaskun Calleja empezó a la misma edad, pero de diferente forma. «Yo vivía en Errenteria y nuestra profesora de educación física nos dijo de jugar a baloncesto, pero no nos gustaba. Era un colegio de monjas y nos llevaban a la parroquia a misa, pero después nos íbamos al frontón a ver al Ereintza, al Bianchi... Todos los domingos estábamos allí y Carlos Iglesias, que jugaba en el Bianchi, nos preguntó si queríamos jugar. Él nos empezó a entrenar. Formamos el equipo y nos patrocinó el Touring».

¿Y dónde se celebraban aquellos primeros entrenamientos? Maite lo recuerda perfectamente y relata que «íbamos a Anoeta, a la zona del caserío Xanti, y luego nos comíamos allí unas tortillas. Entrenábamos al descubierto, con lluvia o con lo que hiciera, ahí seguíamos. A mí me pusieron de pivote y al principio me anulaban todos los goles porque pisaba la línea».

«Nosotras lo hacíamos en el frontón de Errenteria. Alguna cuando llovía se ponía gorro de ducha para entrenar, aunque en los partidos no lo usaba. ¡Cómo resbalaba aquello y qué peso cogían los balones! Yo era portera y llegaba a casa con las piernas moradas de arriba abajo. Empezamos sin saber nada, de cero, dando tres pasos y lanzando contra la pared del frontón», añade Izaskun.

«Fui a la selección por ella»

Con la División de Honor aun sin formar, sus buenas actuaciones en los campeonatos territoriales les valió una llamada de la selección española para jugar el primer partido de la historia que iba a disputar el combinado femenino, en 1967, ante Francia. Los seleccionadores fueron dos históricos de este deporte: Txomin Bárcenas y Juan de Dios Román.

Maite cuenta que «tenía veintiún años y me mandaron una carta». Izaskun explica que «todavía estaba en el Touring y me lo dijo el entrenador. Fui a una reunión con mi padre, en la que estaba Bárcenas, y me preguntaron si podía ir a una concentración a Madrid y que íbamos a jugar unos partidos oficiales. Le dijeron a mi padre que iba otro chica de San Sebastián. Era Maite. Entonces me dejaron ir. Fui por ella, ya que solo tenía diecisiete años y nunca había salido de casa». «Lo recuerdo bien. Fuimos en tren coche-cama», añade su compañera de viaje.

La suerte no fue igual para las dos, ya que la pivote se lesionó durante los entrenamientos en Madrid y no llegó a debutar. «Se me cayó una valla encima y me rompí la tibia. El partido fue seguido a aquella lesión y ni jugué ni volví a ir con la selección. Tuve mala suerte».

La portera sí que pudo participar en aquel primer encuentro oficial, que se disputó en el pabellón de La Casilla, en Bilbao, el 10 de noviembre de 1967, con un ajustado 11-12 a favor de las francesas. Tres días después, en Pamplona, y con regalo del clásico pañuelo de San Fermín para todas las jugadoras, las galas volvieron a ganar 13-22.

La hora de dejarlo

El balonmano fue acabando para Maite García después de diez años sobre las pistas, cuando tenía veintitrés. ¿Cuál fue la razón? La de muchas mujeres en aquellos años. Izaskun desvela el secreto diciendo que «cuando abrieron el Penny en Errenteria, la primera discoteca, la gente empezó a echarse novio y a dejar de ir a los entrenamientos. También íbamos de fiesta a Zarautz». «Allí me eché novio y cuando me fui a casar lo dejé», comenta Maite.

Ella se perdió los mejores años del Medina de San Sebastián, que ganó dos títulos de Primera División, en las temporada 72/73 y 74/75. Aquellos triunfos permitieron al equipo clasificarse para disputar competición europea. «Conseguimos ganar y eso que había equipos mejores como el Atlético Madrid, que eran todas altísimas, guapísimas y hacían cada figurita... pero fuimos campeonas y llegamos a jugar en Suecia un año y otro contra unas de Austria. Viajamos en avión».

Izaskun Calleja jugó aquellos partidos contra el Borlänge -solo se disputó la ida en Suecia con un 10-3 para las nórdicas- y el Admira Landhaus de Viena, también con victoria para las rivales de las donostiarras por dos claros 17-3 y 14-5.

Con la muerte de Franco fueron desapareciendo los equipos Medina. Calleja acabó jugando en el Salleko y en el Bidebieta. «El final fue más duro, ya que cuando empezamos a jugar por nuestra cuenta, el dinero lo teníamos que conseguir nosotras».

Aventuras mil para las pioneras del balonmano femenino. Recuerdan que «en el trabajo nos preguntaban a ver si cobrábamos. Les decíamos que no y nos decían que estábamos locas. Pero sarna con gusto no pica».