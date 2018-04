Surf Pauline Ado y Jorgann Couzinet, campeones en el Pro Zarautz JOSÉ MARI LÓPEZ El certamen del surf de Zarautz se va a Iparralde ÁLVARO VICENTE Domingo, 8 abril 2018, 21:54

Jorgann Couzinet (Isla Reunión, 1993) será más pronto que tarde uno de los 44 surfistas que participan en el WCT -la primera división del surf- y Pauline Ado (Hendaia, 1991), otro tanto. Los dos son grandes competidores. Él es el actual campeón de Europa, nacido en Isla Reunión, pero está asentado en Hossegor; ella fue campeona del mundo junior y reside en Anglet, así que su inscripción desde ayer en el palmarés del Pro Zarautz permite enriquecer si cabe la lista de grandes campeones (Sunny García, Taj Burrow, Derek Ho, Damien Hardman o Gabriel Medina...) que una vez triunfaron en el arenal guipuzcoano y luego en medio mundo.

Couzinet le tenía ganas a Zarautz. En la última edición fue segundo porque Gony Zubizarreta le birló la victoria. Esta vez, desde la primera ronda, se ha podido ver cuáles eran sus intenciones. Couzinet se marcha de Zarautz después de haber ganado con solvencia cinco de las seis mangas. Solo Luis Díaz, en dieciseisavos de final, ha sido capaz de acabar por delante de él.

El francés, que la pasada semana fue segundo en Portugal por detrás del zumaiarra Imanol Yeregi, ha demostrado que está un paso por delante. Su surf es explosivo, dinámico. Tiene todas las virtudes para ver ligado su futuro al WCT. El año pasado se quedó muy cerca de conseguir una plaza en ese circuito. Ganador del campeonato de Pantín, llegó a las últimas pruebas del calendario en Hawaii incrustado en puestos de ascenso, todo apuntaba a que este año estaría ya compitiendo en la primera división, pero no fue capaz de soportar la presión y no pudo lograr la calificación. «Estoy feliz de ganar esta vez en Zarautz después de no poder hacerlo en la última edición. Me siento seguro y con confianza», confesaba el ganador.

Couzinet derrotó en la final a otro de los favoritos, su compatriota Maxime Huscenot. Ambos ofrecieron un espectáculo a la altura de lo esperado. La fluidez y transición sobre las olas de los dos surfistas no ha tenido rival a lo largo de todo el evento. Couzinet logró 15,17 puntos (6,17 y 9,00) con tan solo tres olas surfeadas. Huscenot, al menos, no se marcha de Zarautz con las manos vacías, pues se adjudicó el 'Premio Oakley' a la mejor ola con un 9,77.

Previamante, en semifinales, Couzinet había derrotado al ferrolano Vicente Romero. La aparición de viento cruzado no impidió que ambos sacaran a relucir sus mejores armas para imprimir velocidad a su surfing y buscar secciones con potencial, habilidad por la que es conocido Couzinet. Este necesitó solo cuatro olas para ganar con 16,50 puntos (7,33 y 9,17), esta última con un espectacular 'aéreo reverse' como cierre. Romero buscó persistentemente mejorar su marcador (5,67 y 5,33), pero no lo consiguió.

Canales, segunda

En el cuadro femenino, Pauline Ado volvió a calarse la txapela como ya hizo hace dos años, al superar en la final a la vizcaína Leticia Canales. La elección de ola resultó clave. La surfista de Iparralde ganó con 10,67 puntos (4,67 y 6,00) por 7,57 de la sopelatarra (4,47 y 3,10), que volvió a demostrar su garra y tesón después de atravesar una complicada lesión de rodilla. «He tenido algunas olas para coger pero me he quedado fría en la final. Una pena porque he surfeado cada vez mejor a lo largo del campeonato. Quería la txapela, pero no ha podido ser», comentaba abatida Canales al término de su manga. «Hemos tenido mala suerte porque en las finales ha entrado viento. Pese a todo, he podido coger algunas buenas, pero Pauline ha sido mejor y así son los campeonatos».

La ganadora Ado se mostraba exultante en una temporada que no está siendo fácil para ella tras descender del WCT. «Estoy muy feliz, no he tenido grandes resultados en eventos recientes, así que esto me siente realmente bien. Amo este lugar, la gente y las olas».

Con este triunfo, la surfista se sitúa en el número uno del circuito europeo y mantiene todas las opciones para recuperar un sitio en el WCT. «No tuve suerte el año pasado, siento que podría haberlo hecho mucho mejor. Esta victoria me impulsa para próximas pruebas del circuito en esta carrera al WCT».

.