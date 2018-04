Rugby Patrick Polidori: «Lo he preparado como un partido de pretemporada» Patrick Polidori, entrenador del Hernani. / MICHELENA Aunque lo importante es la promoción, el entrenador local aclara que «los jugadores van a jugar al nivel que tienen que jugar, al máximo» IÑIGO GOÑI Sábado, 14 abril 2018, 08:46

Patrick Polidori posee amplia experiencia en los banquillos y sabe distinguir lo importante de lo secundario. Con el equipo ya en promoción suceda lo que suceda mañana en el Miniestadio de Donostia en el derbi contra el Ampo Ordizia, el máximo responsable del Hernani tiene entre ceja y ceja la eliminatoria por la permanencia. De todas maneras, es consciente de que sus jugadores saltarán al campo con la intención de dejarse la piel.

- ¿Qué significa para el Hernani jugar el derbi sin la motivación de los puntos y de salir de los puestos de peligro?

- Lo tengo claro. Nosotros vamos a afrontar el partido pensando en la promoción. Trabajamos durante la semana con ese objetivo. El derbi lo prepararé como si fuera un partido de pretemporada. Hay que preparar a la plantilla para jugar la promoción.

- Por encima del derbi, el objetivo es salvar la categoría.

- Sin duda. Al final este derbi nos puede servir para coger confianza. Los jugadores estarán muy motivados, pero lo primordial para mí es el contenido del partido, no tanto el resultado. Los jugadores también tienen claro que este encuentro no nos puede hipotecar futuros compromisos más importantes. Conocen el camino que debemos tomar.

- ¿Qué tal están los jugadores tras saber que van a tener que jugar la promoción?

- No les afecta nada. Estamos acostumbrados y será como jugar nuestra fase final. Es el lado positivo de nuestra actual situación, que estamos ya centrados en nuestro objetivo.

- Ampo Ordizia se juega puntos importantes. Vendrá muy motivado.

- Lo sabemos. Somos conscientes. No espero menos de ellos. Pero ahora mismo no me preocupa eso. No me quita el sueño.

- ¿Es el derbi menos atractivo de los últimos años?

- Un derbi siempre es un derbi, pero es verdad que al no jugarnos nada deportivamente pierde aliciente. No hay factores tan relevantes como en anteriores ocasiones. Aunque quiero dejar claro que eso no va a afectar a mis jugadores en cuanto a motivación. Los jugadores van a jugar al nivel que tienen que jugar, al máximo.

- ¿Afecta al equipo jugar en el Miniestadio?

- Sí nos afecta algo. Nos perjudica en un 5-10% ya que Landare es un campo que nos da mucho calor y la afición está más cerca. A los aficionados también les repercute porque tienen que trasladarse a otro campo y siempre es más incómodo salir de tu lugar de confort.

- ¿Ha visto a los equipos de la División de Honor B y a los posibles rivales en la promoción?

- Sí. Les estamos siguiendo, sobre todo a los tres favoritos: el Ciencias, Burgos y CRC. Hemos presenciado varios encuentros de ellos. Creo que esos tres son los principales candidatos para disputar la promoción, aunque tampoco hay que descartar a otros equipos.