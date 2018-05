Balonmano Puche: «El partido del sábado contra el Aula es el más importante de la temporada» Tras el varapalo de la Copa, Puche apela a la afición para que empuje al Bera Bera en la lucha por el título de Liga XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 3 mayo 2018, 07:31

Mejor no se le han podido poner las cosas al Bera Bera. Ya no es preciso aguardar al 12 de mayo, fecha marcada en rojo por ser el día en el que se enfrentan Rocasa y Guardés. El inesperado empate de las canarias en casa ante el Granollers concede total autonomía al Bera Bera para adjudicarse su quinta Liga. A falta de cuatro jornadas, ya no depende de nadie para proclamarse campeón.

El reto que le aguarda es contar por victorias los partidos que le restan. El sábado afronta el más complicado a priori. Recibe a un Aula frente al que cayó en la ida y ante el que debió remontar ocho goles en los cuartos de final de la Copa. Seguidamente se medirá con dos equipos de la zona baja, Valencia y Elche Mustang, y cerrará el ciclo con el derbi vasco en casa ante el Zuazo.

Puche tiene muy claro en estos momentos que «el partido del sábado contra el Aula es el más importante de la temporada». Para evitar los disgustos y problemas que les han generado las pucelanas, considera que es preciso «tener muy claro cómo defender».

Destaca de su rival la capacidad de «improvisación de cada una de sus jugadoras». Si bien reconoce que existe una gran similitud entre ambos conjuntos, pone de manifiesto las virtudes del Super Amar Bera Bera, consistentes en el buen trabajo defensivo y la salida a la contra.

Sobre la actitud, motivación e ilusión de su equipo para sacar adelante el compromiso, no tiene ninguna duda al expresarlo de manera muy gráfica. «Saldremos con el cuchillo entre los dientes, como me gusta decir a mí».

Comenta que una vez digerido el «duro golpe anímico» que supuso perder la final de la Copa frente al Mavi Nuevas Tecnologías, la plantilla ha sabido dar la vuelta a la situación hasta el punto de convertirlo en «un chute de energía».

Insiste en que en la competición «no hay rival pequeño y no se puede infravalorar a ningún rival. Todos los equipos pueden ganar a cualquiera», puntualiza. No le ha sorprendido el empate en Telde del Granollers, un equipo al que «nos costó ganar» en la Liga y que estuvo a punto de eliminar al Guardés en la clasificatoria a la Copa, tras obtener ocho goles de renta en la ida.

Gran Canaria pierde

El ejemplo de que cualquier rival te puede dar un disgusto lo vivimos de nuevo ayer, ya que el Málaga derrotó con claridad al Gran Canaria (33-28) después de mandar durante casi todo el partido. Ahora, Super Amara Bera Bera tiene un punto más que el Gran Canaria y un partido menos.