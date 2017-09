Surf Orio acogerá el Campeonato de Euskal Herria de Stand Up Paddle Será el 7 de octubre tras el convenio entre la Federación Guipuzcoana y el centro Arraunetxe, y se espera reunir a unos 80 participantes DV SAN SEBASTIÁN. Jueves, 21 septiembre 2017, 10:55

Orio se estrenará el sábado 7 de octubre como sede del Campeonato de Euskal Herria de Stand Up Paddle. La competición será posible gracias al acuerdo alcanzado el pasado mes de julio entre la Federación Guipuzcoana de Surf y el centro Arraunetxe.

Dado que el surf debutará como deporte olímpico en la cita de Tokio de 2020, la federación emprendió los contactos con el CRO de Orio para «aprovechar sinergias y proporcionar a los surfistas promesas y talentos las mejores instalaciones», según explica un comunicado remitido desde el organismo que preside Maialen Sáez.

Fruto de este convenio llegó la propuesta al Ayuntamiento oriotarra para organizar el campeonato vasco de Stand Up Paddle, nueva disciplina reconocida por la Federación Guipuzcoana tras la aprobación del Gobierno Vasco.

Se espera que la competición reúna a unos 80 participantes procedentes «de todo el territorio vasco, con invitación expresa a Iparralde». El plazo de inscripción se encuentra ya abierto hasta el 6 de octubre, la víspera de la competición. En el capítulo de premios, la cuantía de los mismos será la misma para los hombres y para las mujeres.

Paralelamente a la prueba, se disputará una carrera popular «para todo el que quiera participar», cuya inscripción se podrá formalizar el mismo día de la competición.

Paralelamente a la competición surfista, se organizarán también una serie de actividades de Sup skate y Sup aizkolaris y Sup adaptado. Asimismo habrá bertsolaris, barbacoas, sesión de cine, actuación musical del grupo zestoarra Polybius, música... La idea, además, es que el gaztetxe se convierta en un «escenario cultura de un evento surfista».

Surf y cultura

En este sentido, y siguiendo con los objetivos del plan estratégico de la directiva que preside Maialen Sáez, con el que se aspira a hacer «trascender el surf como deporte», se ha impulsado el proyecto de Feder-Arte, con el fin de fomentar «la cultura del surf como forma de motivar y reunir a la comunidad surfista».

La experiencia ya se implantó por primera vez de forma «exitosa» en el Mundial QS Pro Zarautz, que tuvo continuidad en el I Ciclo de Cultura y Deporte.