Natación Nuevo récord de inscripción en la Getaria - Zarautz Salida de uno de los grupos en la Getaria Zarautz de 2016. / Zubiaurre Una vez finalizado el primer plazo de inscripción quedan 250 plazas libres | La travesía tendrá un nuevo sistema de cronometraje y más grupos de salidas ANA VEGA Jueves, 29 marzo 2018, 08:44

La popular travesía a nado entre Getaria y Zarautz, que tendrá lugar el próximo 22 de julio, celebra este año su edición número 48 y antes de haberse finalizado el plazo de inscripción, la organización ya ha logrado, un año más, volver a batir el récord de participantes. Una vez finalizado el primer periodo de inscripción y recién arrancado el segundo (que finalizará el próximo 27 de mayo) son ya 2.600 las personas que se han apuntado a la prueba, superando a las 2.360 que se inscribieron en 2017.

Este año el límite de participación es de 3.000 nadadores y, teniendo en cuenta que el club organizador, Zarautz Balea Igeri K.E., reserva 150 plazas para sus deportistas, quedan tan sólo 250 plazas que están ya disponibles en el segundo plazo de inscripción que arrancó este mismo martes. Eso sí, el hecho de apuntarse en este plazo supondrá un aumento de 10 euros en el precio de la inscripción. Éste ha sido uno de los puntos que más críticas ha suscitado entre los aficionados a las travesías de aguas abiertas. En esta nueva edición de la Getaria-Zarautz los que se han apuntado en el primer plazo han abonado ya una cantidad de 30 euros. Los que lo hagan hasta el 27 de mayo pagarán 40 euros. Del 29 mayo al 29 de junio serán 45 euros y finalmente para los que quieran apuntarse a última hora habrá un precio de 50 euros. Iñigo Ugarte, presidente de Zarautz Balea, recuerda que el precio es el mismo que el año pasado y considera que las mejoras realizadas en los últimos años justifican el importe. «Los únicos que tendrán que pagar un poco más son los propietarios del chip amarillo».

La desaparición de los chips ChampionChip con los que se cononometraba hasta ahora es otra de las novedades de la presente edición. A partir de este verano se utilizará un nuevo sistema de cronometraje de la marca Mylaps. Ugarte reconoce que los propietarios del chip amarillo serán los más perjudicados con este cambio pero insiste en que «todos los cambios son para mejorar». Desde la organización recuerdan que el año pasado hubo alrededor de 100 personas perjudicadas por distintas fallos en el cronometraje razón por la que optaron por sustituir el sistema de registro de tiempos.

Una de las preocupaciones de los nadadores más habituales es si la prueba seguirá siendo puntuable en la Liga de Larga Distancia de Gipuzkoa, algo que Ugarte ha confirmado sin ningún tipo de duda.

Nuevo grupo sub 40 minutos

Con el fin de evitar algunas salidas masificadas como ocurriera el año pasado en alguno de los grupos, este año la organización de la carrera tiene como objetivo que ningún grupo supere los 450 participantes. Para satisfacción de los nadadores más rápidos, habrá un grupo para los que acrediten un tiempo inferior a los 40 minutos. «Además -explica Ugarte- se mantendrá el grupo sub 45 minutos y una vez veamos cuántos nadadores hay en estos dos grupos, se crearán el resto intentando que ninguno esté masificado». De momento, al no estar finalizado el plazo de inscripción, todavía no se ha decidido cuántos grupos de salida habrá pero pueden llegar incluso a nueve.

Al igual que el año pasado, el primer grupo saldrá las 11.30 horas desde el puerto de Getaria y el resto de los grupos saldrán cada diez minutos.