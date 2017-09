Nora Azurmendi: «No dejamos de ser favoritas, solo que ahora hay más»

Ha pasado por todas las categorías de la base del Bera Bera, aunque su debut en la élite lo hizo con el Alcobendas, al marcharse a estudiar a Madrid. Ha visto hecho realidad el sueño con el que partió hace cuatro años, al llegar a jugar con el primer equipo. Lo valora mucho porque «sé que llegamos pocas y una de ellas soy yo».

- ¿Cómo se siente tras volver después de cuatro años al club donde se formó?

- La verdad que me he sentido desde el principio muy cómoda, no he extrañado nada, además como conocía a casi toda la plantilla la acogida ha sido muy buena.

- ¿Alguna compañera en particular le ha ayudado más?

- Todas en general, aunque si hay que citar a una diré Judith Sans. Coincidí con ella en el Alcobendas e hicimos una muy buena amistad.

- ¿Se marchó con la idea de que algún día jugaría en el Bera Bera?

- Irme a jugar fuera ha sido una muy buena experiencia en el plano deportivo y personal. Me fui con ese objetivo, estudiar la carrera y con la ilusión de volver con opciones de jugar en el primer equipo. Sabía que no era fácil, porque de las que empezamos desde abajo sé que sólo llegan unas pocas y una de ellas soy yo. Ha sido un sueño hecho realidad.

- ¿Cómo vivió su debut con el primer equipo en Castellón?

- Fue muy bonito, aunque tampoco le di tanta importancia, ya que habia jugado varios partidos en la pretemporada. No soy de ponerme neviosa y lo viví con normalidad.

- ¿Fue más especial quizá el día de la eliminatoria de la Copa EHF?

- Sí, sí, así es. Jugar en Europa es más ilusionante y ese día sí que fue más especial para mí, más que debutar en la Liga.

- Aunque su primer contacto con la competicón europea fue con el Alcobendas el año pasado.

- Así es, jugamos dos eliminatorias, contra unas macedonias y contra el mismo equipo portugués que este año con el Super Amara.

«En enero daremos nuestra mejor versión, cuando recuperemos a dos de las lesionadas»

- ¿Qué echa de menos de su paso por el Alcobendas?

- Echo de menos el grupo, pero esta experiencia ha sido muy positiva, porque me han dado muchos minutos de juego y mucha responsabilidad, lo que me ha ayudado mucho a formarme como jugadora.

- Curiosamente, su gran salto a la máxima categoría lo dio en Madrid.

- Cuando llegué estaba con el segundo equipo y luego alterné con el primero.

- ¿Del día de su debut en la División de Honor qué recuerda?

- No me acuerdo ni del equipo contra el que fue ni del primer gol que metí, a pesar de que no meto muchos.

- ¿Cómo ha encontrado al equipo?

- Es un equipo casi nuevo que se ha reformado mucho, por lo que vamos a tener que variar la forma de jugar. Ahora es verdad que estamos un poco verdes, pero a medida que pase el tiempo iremos jugando mejor.

- ¿Piensa que ha dejado de ser el claro favorito de los últimos años?

- No, seguimos siendo el favorito, aunque es verdad que hay equipos que se han reforzado mucho y muy bien. Por eso, vamos a tener más competitividad, pero no dejamos de serlo sino que ahora somos más los equipos favoritos.

- ¿Cuál es entonces la plantilla más potente de la Liga?

- La nuestra. Tenemos juventud y experiencia, mucha ilusión y ganas de triundar y en esto no nos gana nadie.

- ¿En qué urge mejorar?

- Sobre todo en las pérdidas de balón. Nos precipitamos mucho y es que jugamos con mucha ansiedad. Es hora de empezar a perder menos balones y a jugar más coordinadas. Esto lo conseguiremos entrenando.

- ¿Y a nivel particular?

- Mejorar físicamente. Cuando alcance mi mejor nivel físico seré una jugadora mucho más competitiva, podré mejorar en todos los aspectos del juego tanto en lanzamiento como en defensa.

- ¿Qué sucedió en el accidentado debut de la Copa EHF?

- Es lo que hemos estado hablando, nos precipitamos, perdimos muchísimos balones, fallamos mucho a portería y eso nos condenó. Lo bueno fue que lo pudimos arreglar muy bien a la vuelta, con más intensidad y se pudo demostrar que éramos mejor que las portuguesas.

- El calendario de este año es especial al recibir en las dos jornadas de Liga a los dos máximor rivales.

- Es un septiembre muy exigente, porque tenemos dos de los partidos más importantes de la temporada a nivel de Liga y además la eliminatoria de la Copa EHF.

- ¿Les ha perjudicado mucho?

- Nos ha perjudicado porque tenemos varias jugadoras lesionadas y no van a poder participar en estos partidos.

- Encajan demasiados goles

-Claro esto es por la gran cantidad de pérdidas de balón que tenemos, les dejamos al rival que nos meta muchos goles fáciles de contraataque. En cierto modo, estamos sufriendo lo que el Bera Bera estaba acostumbrado hacer.

- Entonces, ¿cuánto habrá que esperar para ver la mejor versión?

- Calculo que para enero, para entonces, habremos recuperado a dos de las lesionadas.