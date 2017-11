«La natación guipuzcoana sigue en la UVI»

Mikel Gaztelumendi lleva desde 2012 al frente de la Federación Guipuzcoana de Natación. Nos recibe rodeado de cajas debido al traslado forzoso motivado por las obras de remodelación del estadio de Anoeta donde se alojan hasta ahora la mayoría de las federaciones deportivas del territorio.

- ¿Cuál es el estado actual de la natación guipuzcoana?

La Federación está todavía en la UVI, muy debilitada. Si seguimos con el símil con un enfermo, podríamos decir que pronto pasaremos a planta, habrá un periodo de convalecencia y después será cuando se pueda empezar a reforzar. La situación era muy delicada. Vamos haciendo cositas pero no podemos plantear ningún proyecto grande. No hay medios. Nuestra prioridad son las deudas concursales y una vez que acabemos con esas deudas, que será alrededor del mes de mayo, entonces estaremos mejor. La natación y todas las modalidades que le rodean irán mejorando poco a poco y después llegará la época en la que se puedan hacer más cosas, tener más medios y se podrá esperar resultados. Con los medios que tenemos bastante estamos haciendo.

-¿Tan grave es la situación?

Pasamos de una época de vacas gordas en la que entraba bastante dinero en la Federación, a una época de vacas muy flojas. No hay dinero y unido a eso ha habido una deuda previa. La mala gestión anterior, y no me refiero a mala gestión deportiva, nos llevó a tener que plantearnos dos escenarios: o cerrábamos la Federación o seguíamos adelante con lo poco que teníamos. Y aquí nos encontramos.

-¿Es optimista?

Creo que tenemos potencial deportivo. Los clubes están trabajando bien en general. Y creo que dentro de poco volveremos a ver resultados. Que este pasado verano hayamos tenido en natación 6 o 7 medallistas en categorías menores, es importante. Significa que si seguimos en esta línea de trabajo, podemos conseguir frutos. Hay que tener en cuenta que la natación es un deporte muy minoritario. Cuesta mantener a los deportistas pero ahí es donde entra nuestra imaginación y nuestro trabajo. Tenemos que ofrecerles alicientes, hay que seguir un buen método de trabajo y darles opciones.

-¿Se atreve a dar algún plazo de recuperación?

No, ni mucho menos. Nuestra prioridad al entrar aquí fue que la federación no desapareciera, pagar las deudas y seguir adelante. Ahora estamos sentando las bases de lo puede ser la natación en los próximos años.

-¿La falta de medios a ha afectado a los resultados?

Si, está claro. Hemos tenido a Markel Alberdi participando en los Juegos Olímpicos de Río y tenemos otros tres nadadores que podrían llegar a Tokio 2020. Oskitz Aguilar, Juan Tolosa y Catalina Corró tienen posibilidades de estar en los próximos Juegos. En esta situación de vacas flacas es todo un logro pero el problema es que detrás no hay nadie. Tendríamos que tener a gente de 16 o 17 años que estuviesen ahí, ya despuntado, pero no hay nadie. Lo que sí que tenemos es gente de 12,13, 14 años con mucho potencial. Tenemos que seguir trabajando para ofrecer posibilidades a estos deportistas.

Arriba, Juan Tolosa; debajo Oskitz Aguilar junto a Markel Alberdi en su época en el CAR de Madrid y a su lado Catalina Corró, nadadora balear que actualmente compite con el Bidasoa XXI.

-¿Por qué resulta tan difícil entrenar?

La natación y todas sus modalidades necesitan mucho espacio. Necesitan de las piscinas para evolucionar y las piscinas son instalaciones caras. Ocurre algo muy curioso. Mientras que en otros deportes, los campos de fútbol, las canchas de baloncesto, los frontones… primero se tienen en cuenta las necesidades del club y luego las del usuario, en las piscinas ocurre justo lo contrario. El usuario es el prioritario en su utilización. Para el waterpolo o para la sincro hace falta mucha lámina de agua. Los waterpolistas siempre tienen los peores horarios de entrenamiento y compiten los domingos a la tarde cuando cierran las piscinas. En las piscinas ves a usuarios quejándose porque hay muchas calles ocupadas por gente entrenando pero ¿cuántos nadadores entrenan en cada calle? ¿10? ¿12? ¿20 si es una piscina de 50 metros? y los usuarios se quejan porque tienen que compartirla con otras tres personas… no es lógico pero así somos.

-¿Cómo se ocupa la Federación de las distintas modalidades?

Hemos hecho intentos para ampliar la natación sincronizada (ahora natación artística). El hecho de sólo tengamos un club no ayuda mucho a que la natación artística vaya subiendo de nivel. El Easo está haciendo un trabajo fabuloso en esta disciplina pero yo echo en falta la presencia de algún club más. De todas formas es un mal general en todo Euskadi e incluso en todo España. En Gipuzkoa hay 21 clubes de natación, 7 de waterpolo y 1 de sincro. Son muy pocos y cuesta. La idea es dar pequeños pasitos para ir afianzando lo que tenemos. En waterpolo pasa algo parecido. Se está afianzando la liga escolar en el que participan seis clubes guipuzcoanos y uno alavés. La competición federada nos va a costar más porque nuestros clubes compiten a nivel de Euskal Herria y no hay masa crítica para hacer una liga atractiva. Lo que sí que queremos es que la selección de Gipuzkoa compita, que se mida a otras selecciones para que los waterpolistas tengan un objetivo más o menos cercano.

¿Un Centro de Alto Rendimiento en Gipuzkoa? «Cada euro invertido en deporte revierte luego en la sociedad»

-¿Qué hay de los master?

El año pasado tuvimos un intento de hacer un Campeonato de Gipuzkoa Master. Este año también está sobre la mesa. Yo espero que salga adelante pero sí que es cierto que los master, en general, no están interesados en la natación en piscina. A los nadadores master lo que les gusta son las travesías. Sí que es cierto que ahora que la Federación Española pone como condición tener marca acreditada para acudir a los campeonatos, es posible que esos nadadores a los que les gusta ir a los Europeos o los Mundiales, necesiten de estas competiciones para lograr esas marcas. Pero por ahora no hay gran demanda.

-La participación en travesías sí que está subiendo mucho.

Lo de las travesías es una pasada. Están subiendo muchísimo en participación. Suben los infantiles y suben especialmente los master. El único déficit que hay en la participación en travesías son las mujeres. No sé qué es lo que pasa porque los ex nadadores vuelven a nadar y vuelven sobre todo a las travesías pero las ex nadadoras no. Habrá que buscar un aliciente para conseguir más nadadoras master.

-En la gala de la Federación habló sobre la necesidad de crear o acudir a competiciones interesantes para motivar a los nadadores.

Suena un poco fuerte decirlo pero los deportistas de alto nivel no tienen alicientes en una competición doméstica. De ahí la idea de apostar por las selecciones e intentar salir a competir fuera. En lo que respecta a la natación, de momento tenemos cerrada la participación de la selección de Gipuzkoa el puente de diciembre en el Trofeo Castalia. Además el Trofeo Internacional de Navidad ya está en marcha. Este año se organiza en Ordizia y ya hay varios clubes nacionales así como selecciones autonómicas que han confirmado su interés en participar pero todavía no se sabe nada de los nadadores internacionales. Lo bueno es que Ordizia se involucra mucho y organiza actividades paralelas durante todo el mes así que queremos aprovechar el Torneo Internacional de Navidad para que también haya un partido de waterpolo, una exhibición de sincronizada e incluso es posible que haya algo de salvamento y socorrismo. Hay que coordinar mucha gente y muchas fechas pero estamos en ello. Y finalmente, tenemos en mente la organización en San Sebastián de un trofeo de un fin de semana, con eliminatorias y finales, tiempos exigentes, limitación en cuanto a series, invitando a selecciones de todo el Estado. Algo atractivo para los deportistas. A ver cómo sale porque se nos dispara en cuanto a presupuesto y estamos buscando patrocinadores para hacerse cargo de los premios. Pero queremos intentar hacer una cosa distinta.