Surf Nadia, líder en Europa tras ganar en Iparralde Lunes, 21 mayo 2018

Nadia Erostarbe (Zarautz, 2000) se ha alzado a la primera posición del circuito europeo junior tras ganar ayer la cuarta prueba disputada en Biscarrosse. «No me lo puedo creer. Estoy feliz. He trabajado mucho para tener esta posibilidad y lo he logrado», confesaba ayer la surfista.

Erostarbe derrotó en la final a la francesa Uhaina Joly (12.74 puntos-11.24) en una manga en la que cada surfista cogió seis olas. Puso así el colofón a un campeonato en el que se ha mostrado intratable al ganar cuatro de las cinco mangas en las que ha participado.

Antes de llegar a esta cita en Las Landas, la zarauztarra ha sido segunda en el QS de Caparica, quinta en el QS de Avoca (Australia), segunda en el junior de Espinho, tercera en el junior de Caparica, novena en el QS de Zarautz y quinta en el reciente junior de La Bretaña.

Su objetivo es acabar la temporada entre los dos primeros puestos del circuito europeo para tener la posibilidad de participar en el Mundial junior que se celebra todos los años en Australia.

La previsión es que Erostarbe participe el próximo fin de semana en la prueba del circuito Siroko que se celebra en Zarautz. Esta cita no otorga puntos para la general europea. Es un circuito privado que se celebra en diferentes puntos de la costa española.