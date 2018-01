Surf Axi Muniain: «No perdamos el buen rollo en Nazaré» 01:22 Axi Muniain desciende la pared de la ola con las espumas amenazando en Nazaré, al norte de Lisboa. / Rafa Riancho El surfista zarauztarra, este invierno en Portugal, alerta del modo de actuar de algunos surfistas que buscan la gloria con las olas gigantes ÁLVARO VICENTE Viernes, 26 enero 2018, 07:39

Axi Muniain (Zarautz, 1982) es un tipo de pulsaciones bajas, hay pocas cosas que le alteren, pero frunce el ceño cuando se le cuestiona por todo lo que se está cociendo en las últimas semanas en torno a las olas gigantes que rompen en Nazaré, a 120 kilómetros al norte de Lisboa. La presencia en el agua cada vez mayor de equipos de surfistas llegados de medio mundo y el ansia de «algunos» de estos por alcanzar la gloria de cualquier forma está haciendo que el «buen rollo» que siempre ha imperado «empiece a torcerse».

Muniain huye de cualquier polémica, dice que son solo «casos puntuales» los que rompen la armonía que existe en el agua entre los surfistas, pero su dilatada experiencia le permite alertar de los peligros que pueden darse si lo que se busca es aparecer a toda costa en los telediarios. «Porque no todo vale en condiciones de mar en las que nos estamos jugando la vida», advierte.

Denuncia con conocimiento de causa porque allí en Nazaré estuvo cerca de perder la vida en 2016, cuando un tren de olas con una altura equivalente a un edificio de cinco plantas le cayó encima. Y es que cualquier error se paga caro. Hoy proliferan equipos de surfistas estadounidenses, brasileños, portugueses, franceses... y este invierno ha surgido de la nada una pareja de surfistas rusos, sin nombre en este deporte XXL, atraídos por las imágenes de Nazaré que han volado por informativos de medio mundo.

Hasta 30 personas buscando sitio

En una sesión de surf gigante es fácil que se junten en el agua treinta personas, entre los surfistas y pilotos que conducen las motos acuáticas de apoyo. Parecen pocos pero son muchos porque todos buscan la gran ola y todos buscan coger el mejor sitio. «De momento, no ha pasado nada gordo, nos respetamos unos a otros, pero sí hemos sufrido alguna jugada en el agua, no se ha respetado la preferencia, y eso entre montañas de agua en el cogote no es moco de pavo».

El zarauztarra -respaldado por Carver, Pukas, SL Rescue, ZIPR Edariak, Bodega Katxina y Axi Muniain surf eskola- alerta del rumbo que puede adoptar este surf extremo en el que quizás sea su mejor momento personal. Está siendo su «mejor invierno de olas». Se ha asentado en Nazaré, donde ha establecido su campamento base, es un surfista muy bien considerado, y está exprimiendo todas las marejadas que está bombeando el Atlántico hasta convertirse en el surfista al sur de los Pirineos que ha cogido la ola más grande de la historia. Es la que imagen que acompaña estas líneas. «Fue el pasado día 18, la segunda ola de una serie. Una izquierda gorda que rugía como solo hace este bicho gigante. No hay palabras para describir lo que se siente», relata.

Aquel día, las condiciones eran idóneas. Era un día gris y con viento suave en la dirección correcta. Medio país estaba con alertas marítimas, los pesqueros amarrados, y dos días antes se había sentido un terremoto.

Ese mismo día, Hugo Vau, un portugués, de 36 años, fue el «afortunado» que surfeó la ‘Big Mamma’, la gran ola estimada en 35 metros y que está a un paso de colarse en el libro Guinness de los récords. Puede que la hayan visto en algún informativo en los últimos días. Aunque lo de ver es un decir porque las imágenes, a contraluz, apenas permiten seguir la línea que dibuja el surfista en la pared de la ola. De confirmarse, pulverizaría el récord actual, que hasta ahora ostenta Garrett McNamara con una ola de 23.77 metros. Para otro día queda el debate de si Vau surfeó la zona crítica de la ola, el ‘inside’, o solo su codo, la parte externa y menos peligrosa.

Vídeo. La ola gigante de Hugo Vau en Nazaré

Sea como fuere, lo que no cambia es el poder de atracción de Nazaré. No hay otro sitio igual en el mundo. El secreto de la potencia de su ola está bajo el mar. Tiene una peculiaridad geológica que multiplica el tamaño de sus olas: un cañón marino subacuático de cinco kilómetros de profundidad que apunta directamente a tierra firme. El efecto se parece al de un embudo que cuando hay oleaje actúa como un amplificador levantando el mar hacia el cielo. Y allí seguirá rompiendo barreras el zarauztarra.